Die Diakonie in Troisdorf kritisiert geplante Kürzungen. 225.000 Euro für Streetwork und Rhein-Sieg-Kreis-Feger sollen wegfallen.

Gut 20 Menschen sind am Morgen im Café Koko der Suchthilfe in Troisdorf. Wärmen sich hier auf, essen etwas oder suchen Rat bei den Sozialarbeitern.

Und reden über die Hiobsbotschaft, die sie gerade erreicht hat: 225.000 Euro sollen hier gekürzt werden. Konkret heißt das: Ab Januar soll es keine Streetworker mehr geben. Zwei halbe Stellen gab es dafür bisher. Und auch das Rhein-Sieg-Kreis-Kehrer Projekt soll eingestellt werden.

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Auch hierfür waren zwei Sozialarbeiter mit je einer halben Stelle zuständig. Michaela Teigelmeister ist die Leiterin der Suchthilfe und versucht, ihre Klienten zu beruhigen. Aber eigentlich ist sie selbst noch fassungslos.