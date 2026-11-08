Tromsø gegen Bodø/Glimt: Tribüneneinsturz unterbricht Norwegens erste Liga

Ein schwerwiegender Vorfall in Norwegens erster Liga: Die Gästetribüne beim Spiel zwischen Tromsø und Bodø/Glimt stürzte teilweise ein. Zwei Personen wurden verletzt, eines davon schwer. Das Match wurde unterbrochen, nachdem sich eine Bodenplatte gelöst hatte und Fans in die Tiefe stürzten.

Ein schwerwiegender Sicherheitsvorfall während eines Spiels in der norwegischen Fußball-Erstliga hat für Aufsehen und Besorgnis gesorgt. Das Match zwischen Tromsø und Bodø/Glimt, das mit einem 0:2 endete, musste in der ersten Halbzeit lange unterbrochen werden. Der Auslöser war der teilweisen Einsturz der Gästetribüne. Zwei Personen erlitten Verletzungen, wobei eine der Verletzten dringend in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Mechanismus des Einsturzes und Immediate Reaktionen

Die Tribüne im Gästebereich von Tromsø ist eine Stahlrohrkonstruktion mit acht Sitzreihen. Sie bietet Platz für circa 600 Fans. Offenbar löste sich eine einzelne Bodenplatte aus ihrer Verankerung. Dadurch entstand ein Loch im Bodenbelag. Zwei Fans fielen mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei dem norwegischen Rundfunk NRK mitteilte. Die Polizei sperrte die betroffene Tribüne sofort ab und untersucht den Vorfall jetzt genau.

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Sofort nach dem Vorfall wurde der gesamte Gästebereich geräumt. Das Spiel wurde pausiert. Sicherheitspersonal des Stadions begutachtete die kaputte Stelle an der Tribüne. Schiedsrichter Ola Nilsen (40) wies beide Teams an, die Umkleidekabinen aufzusuchen. Erst knapp 50 Minuten später wurde der Spielbetrieb fortgesetzt.

Stakeholder-Positionen und Augenzeugenberichte

Tromsøs Geschäftsführer William Frantzen (33) äußerte sich gegenüber dem Sender TV2 zum Vorfall. Er betonte: Was hier geschehen ist, ist zuallererst tragisch. Es handelt sich um einen schwerwiegenden Vorfall, den wir sehr ernst nehmen. Frantzen fügte hinzu, er fühle mit den Betroffenen und nannte die Situation absolut entsetzlich. Seine statement unterstreicht die Dringlichkeit der Untersuchung.

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Auch ein namentlich nicht genannter Fan von Bodø/Glimt berichtete NRK über seine Erfahrungen vor Ort. Er beschrieb: Viele Menschen stürzten nach vorn. Ich sah die Leute umfallen und dann ein Loch. Da begriff ich, was passiert ist. Der Zeuge erzählte weiter, sein Körper habe nach dem Ereignis heftig gezittert. Er bezeichnete das Erlebnis als schrecklich. Seine Worte verdeutlichen das Trauma der Zuschauer.

Auswirkungen und Maßnahmen im weiteren Verlauf

Die Auswärtsfans aus Bodø/Glimt wurden auf die Haupttribüne verlagert. Von dort aus sahen sie weiter, wie Ola Brynhildsen (27) einen Doppelpack erzielte. Seine Tore fielen in der 45. Minute plus eine Sekunde und in der 73. Minute. Das Spiel wurde unter diesen veränderten Bedingungen fortgesetzt.

Der strömende Regen in Tromsø sorgte für zusätzliche Bedingungen bei der Begutachtung. Das Sicherheitspersonal untersuchte die kaputte Tribüne bei nassen Bedingungen. Die Polizei sicherte den Bereich ab, um weitere Gefahren für Zuschauer auszuschließen. Die genauen technischen Ursachen für das Versagen der Bodenplatte sind bisher noch nicht öffentlich dokumentiert.

Die Sicherheitsstandards für Stadien in Norwegen stehen nun erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Die Untersuchung der Polizei könnte zu weiteren Auflagen führen. Für die Fans bleibt die Erfahrung eines solchen Vorfalls nachhaltig prägend. Die Verantwortlichen des Tromsø-Stadions müssen nun nachweisen, dass die Infrastruktur dauerhaft sicher ist. Die Situation zeigt, wie kritisch Infrastrukturüberprüfungen im Profisport sind.