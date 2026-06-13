Trooping the Colour: König Charles feiert offiziellen Geburtstag - Glanz trotz Krise

Die britische Königsfamilie feiert Trooping the Colour, die Parade zum offiziellen Geburtstag von König Charles III. Trotz Skandalen um Prinz Andrew und die Fehde mit Prinz Harry zeigt sich die Monarchie geeint. 1400 Soldaten, 200 Pferde und ein Flypast der RAF prägen das Spektakel in London.

Heftige Monate liegen hinter den britischen Royals. Prinz Andrew (66) wurde festgenommen, Sarah Ferguson (51) tauchte unter, und die ewige Fehde mit Prinz Harry (41) soll an König Charles' Kräften zehren.

Ein Palastmitarbeiter verriet kürzlich, dass der Monarch seine Enkel, die mit Harry und Meghan in Kalifornien leben, sehr vermisst. Doch heute sollen all diese Sorgen ausgeblendet werden. Denn: König Charles feiert seinen offiziellen Geburtstag. 1400 Soldaten, 200 Pferde, mehr als 400 Musiker und ein paar Jets, die über die britische Hauptstadt donnern. Willkommen in London, willkommen zu Trooping the Colour, der alljährlichen Geburtstagsparade zu Ehren des britischen Königs.

In wenigen Stunden wird die royale Familie vor tausenden Schaulustigen vom Balkon des Buckingham Palace winken. Ein Wohlfühl-Termin, der bei den Royals endlich wieder für fröhliche Stimmung sorgt. Dass Charles III. tatsächlich im November 1948 geboren wurde und seine Vorgängerin, Königin Elizabeth II. (†96), im April 1926 zur Welt kam, spielt dabei keine Rolle.

Bereits 1748 wurde beschlossen, dass die Parade den offiziellen Geburtstag des Monarchen zelebrieren soll - unabhängig vom tatsächlichen Geburtsdatum. Seither wurde an diesem Beschluss nichts mehr geändert. Die Parade ist minutiös geplant: Seit 1889 läuft die Zeremonie immer nach dem gleichen Ablauf ab. Sie beginnt mit dem Auszug der königlichen Wachen vom St James' Palace zum Horse Guards Parade, gefolgt von der Inspektion der Truppen durch den Monarchen.

Anschließend marschieren die Soldaten im Gleichschritt vorbei, begleitet von den Klängen traditioneller Militärmusik. Ein Höhepunkt ist der Flypast der Royal Air Force, bei dem Kampfjets wie die Red Arrows bunte Rauchfahnen über London ziehen. Doch hinter der prunkvollen Fassade brodelt es gewaltig. König Charles musste sich in den letzten Monaten nicht nur mit den juristischen Problemen seines Bruders Andrew auseinandersetzen, sondern auch mit den Enthüllungen von Harrys Autobiografie 'Spare'.

Darin wirft der jüngere Sohn dem Palast fatale Vertuschungen und mangelnde Empathie vor. Gleichzeitig leidet Charles unter der Trennung von seinen Enkeln Archie und Lilibet, die er seit ihrem Umzug nach Kalifornien kaum gesehen hat. Trotz allem versuchen die Royals heute, Einigkeit zu demonstrieren. Die Parade ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen die Familie geschlossen vor die Öffentlichkeit tritt.

Auch Prinzessin Kate und ihre Kinder George, Charlotte und Louis werden auf dem Balkon erwartet. Sie sollen dem Volk zeigen, dass die Monarchie trotz aller Skandale stabil und zukunftsorientiert ist. Die Inszenierung ist perfekt: Die Farben der Regimenter, das Glitzern der Orden und das Donnern der Flugzeuge sollen Vergangenheit und Gegenwart der britischen Krone vereinen. Trooping the Colour ist mehr als eine Parade - es ist ein Symbol der Kontinuität.

Seit über 260 Jahren wird die Geburtstagsfeier des Monarchen zelebriert, selbst in Kriegszeiten oder während persönlicher Tragödien der Royals. Für Charles III. ist es nach der coronabedingten Absage im Vorjahr die zweite Teilnahme als König. Die Vorfreude bei den Untertanen ist riesig: Bereits in den frühen Morgenstunden säumten Tausende die Straßen Londons, mit Fähnchen und Kameras bewaffnet. Die Stimmung ist ausgelassen, viele tragen patriotische Kleidung in Rot, Weiß und Blau.

Auch wenn die royale Familie in den letzten Monaten tiefe Krisen durchlebt hat - an diesem Tag zählen nur die Tradition, der Glanz und die Hoffnung auf bessere Zeiten. Der König wird lächeln, winken und für einen Moment die Last der Krone vergessen. Und das Volk wird ihm zujubeln, wie es das seit Jahrhunderten tut





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