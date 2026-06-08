Tropensturm und Hitzewellen: Wetterextreme beeinflussen die Fußball-WM in Nordamerika

Tropensturm Boris vor der mexikanischen Küste, Alarmstufe Orange in Mexiko-Stadt und prognostizierte Hitzewellen und Gewitter während der WM: Das Wetter stellt eine große Herausforderung für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko dar. Experten warnen vor Spielunterbrechungen und evtl. langen Pausen durch Blitz- und Gewitteraktivitäten.

Regen, Gewitter und tropische Stürme - das Wetter könnte die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika erheblich beeinflussen. Wie das National Hurricane Center meldete, hat sich am Montag vor der südpazifischen Küste Mexiko s der Tropensturm Boris gebildet.

Gleichzeitig warns die Behörden für Teile von Mexiko-Stadt wegen des beginnenden WM-Eröffnungsspiels zwischen dem Gastgeberland Mexiko und Südafrika ausgerufen. Die Alarmstufe Orange bedeutet, dass mit gefährlichen Wetterlagen wie Starkregen, heftigen Gewittern, Hagel oder Sturmböen zu rechnen ist. Für den Tag der WM-Eröffnung sind additionally heftige Regenfälle prognostiziert.

Zudem könnte sich zeitgleich vor der Pazifikküste Mexikos ein weiterer Wirbelsturm entwickeln. Das Wetter in den kommenden Wochen bis zum Finale am 19. Juli wird nach Einschätzung von Meteorologen von Gluthitze im Süden, täglichen Gewittern an der Golfküste sowie schweren Gewittern mit Tornadogefahr im US-amerikanischen Landesinneren geprägt sein.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net beschreibt ein prägendes Muster: Im Süden und Südwesten der USA Staut sich die Hitze, während über den Spielorten in tropennahen Regionen wie Florida, der Golfküste und in Mexiko täglich Schauer und Gewitter durchziehen. Die Temperaturen in Nordamerika erreichen am Donnerstag teilweise nahe 40 Grad in Mexiko. Über dem Mittleren Westen bleiben wiederkehrende Schwergewitter mit Hagel, Sturmböen und lokaler Tornadogefahr bestehen.

Die aktivste Phase liegt im Juni und Juli, und die Sommerhitze könnte in diesem Jahr früher einsetzen als üblich. Sicherheitsprotokolle des National Weather Service gelten während der WM und können von der FIFA nicht überschrieben werden. Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de erklärt: Sobald ein Blitz in einem Radius von acht Meilen (etwa 13 Kilometern) um das Stadion registriert wird, wird ein Sicherheitsmechanismus aktiviert. Das Spiel wird unterbrochen, die Mannschaften müssen in die Kabinen zurückkehren und die Zuschauerränge werden evakuiert.

Die FIFA hat für dieses Turnier keine zeitliche Obergrenze für einen Spielabbruch festgelegt, sodass Partien bei Gewitterfronten stundenlang ruhen können. Diplom-Meteorologe Sebastian Wache von WetterWelt ergänzt, dass die Wiederaufnahme meist nach der 30-Minuten-Regel erfolgt: 30 Minuten nach dem letzten Blitz und Donner wird fortgesetzt, wobei jeder neue Blitz die Uhr wieder auf null setzt. Dies kann zu einer Blitz-Dauerschleife führen.

Wegen größerer Temperaturunterschiede und subtropischer Luft fallen die Wetterphänomene in den USA und Mexiko heftiger aus, während Kanada aufgrund seiner nördlicheren Lage gemäßigter ist. Zum Deutschland-Spiel am Sonntag wird eine schwülwarme Hitze von 35 Grad im Schatten erwartet, die eine echte Hitzeschlacht bedeutet. Die Kombination aus Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit stellt dabei das eigentliche Problem dar





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