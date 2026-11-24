30 Euro für jeden Erwachsenen: Influencerin Whitney Ainscough verlangt von ihren Gästen Geld fürs Weihnachtsessen. Am Tisch reicht sie sogar ein Kartenlesegerät herum, damit sich niemand drücken kann.

30 Euro für jeden Erwachsenen: Influencerin Whitney Ainscough verlangt von ihren Gästen Geld fürs Weihnachtsessen. Am Tisch reicht sie sogar ein Kartenlesegerät herum, damit sich niemand drücken kann.

Weihnachten ist bekannt als Fest des Gebens. Influencerin Whitney Ainscough aus dem englischen Rotherham nutzt die Gelegenheit jedoch, um sich von ihrer Familie etwas dazuzuverdienen.

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Als Gastgeberin nimmt sie es sich heraus, von ihren Gästen 25 britische Pfund und deren Kindern 15 Pfund Kartenlesegerät beim Weihnachtsessen: Whitney bittet ihre Gäste zur Kasse „Wenn man in ein Restaurant geht, kostet das 50 Pfund pro Person und Kochen ist sehr stressig, während alle anderen sich entspannen können. Warum sollte ich also nicht auch Geld verlangen?

“, erklärt sie. Insgesamt rechnet sie mit Einnahmen von 130 Pfund , obwohl dasBereits zum dritten Mal richtet Ainscough das Festmahl aus. Bezahlen müssen ihre Gäste, seit sie ihren Job als Apothekenberaterin aufgegeben hatte und Sozialhilfe beziehen musste. Geld war rar, weshalb sie für ihr weihnachtliches Essen zur Kasse bat.

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In diesem Jahr dürfen sich ihre Gäste auf zwei Hühner, dazu Gemüse wie Karotten und Rosenkohl freuen. Einen Unterschied zum teureren Truthahn würde sowieso niemand bemerken, findet sie.habe sie gekauft, weil sich ihre Schwester in der Vergangenheit offenbar vor der Bezahlung drücken wollte. Wird es jetzt am festlichen Weihnachtstisch herumgereicht, kann niemand mehr mit der Ausrede kommen, er habe kein Bargeld dabei. Ihre eigenen Kinder dürfen übrigens kostenlos essen, müssen laut „Mirror“ im Nachgang aber das Abspülen übernehmen.

Bereits in der Vergangenheit machte Whitney Ainscough Schlagzeilen, weil sie in den sozialen Netzwerken Videos postete, wie man sich über das Sozialsystem Geld ertricksen kann. Sie selbst gab an, nur legale Ratschläge und Einblicke in das Leben mit Sozialhilfe zu teilen.

Ihr Content war so beliebt, dass die damals 31-Jährige die staatliche Hilfe beenden und sich mit ihren Social-Media-Einnahmen Obwohl sie teils 500.000 Pfund pro Jahr verdiente und sich sogar ein eigenes Haus leisten konnte, will sie aus ihrer Sozialhilfewohnung mit reduzierter Miete von nur 490 Pfund nicht ausziehen.

„Man kann Menschen nicht einfach aus Sozialwohnungen rauswerfen, nur weil sie erfolgreich werden, so wie ich“, erklärt sie. Ihr Haus vermietet sie unter.erhalten, was circa 1355 Euro entspricht.

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„Kann mir bitte jemand sagen, warum ich mir überhaupt einen Job suchen sollte, wenn ich so viel wöchentliche Sozialhilfe bekomme? “, prahlte Ainscough damals.