„Your Mother Your Mother Your Mother“ erntete in den USA bereits euphorische Kritiken. Bei uns erscheint das Action-Thriller mit Oscar-Preisträger Mahershala Ali allerdings direkt bei Amazon Prime Video. Jetzt steht der Streaming-Release fest.

„Your Mother Your Mother Your Mother“ erntete in den USA bereits euphorische Kritiken. Bei uns erscheint das Action-Thriller mit Oscar-Preisträger Mahershala Ali allerdings direkt bei Amazon Prime Video.

Jetzt steht der Streaming-Release fest.äußerst vielversprechend war. Doch nach Drehbuchproblemen, Verschiebungen und mehreren Personalwechseln hinter den Kulissen steht mittlerweile fest, dass der Film nicht mehr kommen wird. Es gab Stuntproben sowie umfangreiches körperliches Training und viele Lehrstunden im Umgang mit Schwertern. Und genau das haben der Schauspieler und der zeitweise für den „Blade“-Regieposten vorgesehene“ spielt Mahershala Ali den Profi-Killer Latif, der versucht, seine blutige Arbeit, seinen muslimischen Glauben und seine Verantwortung als Familienvater unter einen Hut zu bekommen.

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Doch als seine Ehefrau plötzlich stirbt, bricht all das zusammen. Latif muss sich allein um ein Neugeborenes und zwei weitere Kinder kümmern. Gleichzeitig gerät er zwischen die Fronten eines eskalierenden Bandenkrieges – in dessen Verlauf er sich unter anderem mit dem Schwert durch Gegnerhorden metzeln muss.gesammelten Besprechungen positiv aus, wobei vor allem die ungewöhnliche Mischung aus roher Action, trockenem Humor und spirituellem Familiendrama gelobt wird .