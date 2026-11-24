Die Vorgaben für Heilbäder sind streng, die Infrastruktur teuer, dazu Fachkräftemangel. Friedrichskoog gibt den Status 'Seeheilbad' auf. Geht in Schleswig-Holstein eine lange Tradition zu Ende?

) stammt aus einer eigenen, 102 Meter tiefen Quelle. Auf exakt 32 Grad Celsius erwärmt, soll das Meerwasser mit seinem hohen Salz- und Mineraliengehalt positiv auf Haut und Stoffwechsel wirken.

Und: Es entlastet durch seinen Auftrieb auch Gelenke und die Wirbelsäule. Zum Beispiel bei der Wassergymnastik, die Markus Schieber an diesem Morgen anbietet. Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer leitet der Physiotherapeut und Geschäftsführer des GTZ Friedrichskoog im Wasser an. Manche haben eine neue Hüfte bekommen, andere Nervenleiden, Hautprobleme oder einfach nur Spaß an der Bewegung im Wasser.

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"Früher konnten wir solche Kurse sechs Stunden pro Tag anbieten. Heute sind wir froh, wenn wir auf sechs Stunden in der Woche kommen", sagt Schieber. Denn seit langem fehlt dem Gesundheitszentrum Personal. Allein fünf Physiotherapeuten bräuchte es laut Schieber mindestens, um das Zentrum halbwegs wirtschaftlich betreiben zu können.

Neben ihm gebe es aber nur noch eine Teilzeitkraft. Die Suche nach Mitarbeitenden sei über Jahre schwierig und zuletzt gänzlich erfolglos geblieben. Die Zeiten, in denen fünf"Physios" und zwei Masseure hier tätig waren - lange vorbei. Sanierungsstau: Sauna und Dampfbad sind kaputt und Hinweise darauf abgeklebt.

Nun sollen das Zentrum und mit ihm das Thermalbad zum Jahresende schließen.

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"Durch das fehlende Personal werden trotz hoher Nachfrage die Kapazitäten nicht ausgeschöpft, weshalb das Defizit noch größer zu werden drohte, als es in der Vergangenheit ohnehin schon war", sagt Bürgermeister Bernd Thaden . Zuletzt habe die Gemeinde bereits einen sechsstelligen Betrag pro Jahr zugeschossen.

Zudem müsste die Gemeinde in das mehr als 40 Jahre alte Zentrum und vor allem das Solebad investieren. Die Sauna und das Dampfbad sind schon lange defekt, gleichzeitig müsste die Lüftungsanlage erneuert werden, die laut Thaden alleine 250.000 Euro kosten würde. Von der Beleuchtung, der Elektrik und den Anlagen des Meerwasserbades ganz zu schweigen.

"Die Filter- und Pumptechnik ist wegen der aggressiven Sole deutlich aufwendiger als bei normalen Bädern", erklärt der Bürgermeister. "Wir mussten die Reißleine ziehen. "An dem Gesundheitszentrum hängt am Ende der"Heilbad"-Status. Die Entscheidung zur Schließung des GTZ ist weitreichend, denn mit dem Gesundheitszentrum und dem Thermalbad gibt Friedrichskoog letztlich auch den"Heilbad"-Status auf.

Dahinter verbirgt sich das Siegel mit den höchsten Anforderungen an die gesundheitliche Infrastruktur. Das Prädikat wird vom Land nach strengen Kriterien vergeben und ist unter anderem an"ortsspezifische Heilmittel" gebunden - in Friedrichskoog sind das zum Beispiel Anwendungen mit Meerwasser. Dem Heilbäderverband zufolge ist die Gemeinde kein Einzelfall.

"Gerade kleinere Bäder stehen derzeit unter Druck", sagt der Vorsitzende Hans-Jürgen Kütbach. Häufig stamme die Gesundheitsinfrastruktur noch aus Zeiten, in denen Krankenkassen viel Geld für Kuren ausgegeben hätten - das endete Ende der 1990er Jahre. Oft seien nun größere Investitionen nötig, während der Fachkräftemangel, aber auch die Gesundheitspolitik des Bundes für Unsicherheit sorgten.

Das Wirtschaftsministerium bestätigt, dass die Zahl der Heilbäder in Schleswig-Holstein seit 2006 von 25 auf 17 gesunken ist. 2024 etwa haben demnach Dahme und Grömitz das Prädikat abgegeben, 2021 Bad Bramstedt. Häufig stünden örtliche Rahmenbedingungen und die wirtschaftliche Tragfähigkeit der erforderlichen Infrastruktur hinter dem Verzicht, heißt es. Gleichzeitig seien Heilbäder ein wichtiger Bestandteil des Tourismus. Wissenschaftler wie Eric Horster vom Deutschen Institut für Tourismusforschung in Heide sehen das nicht zwingend so.

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"Zumindest bei jüngeren Zielgruppen spielen diese Prädikate eine deutlich kleinere Rolle", sagt Horster und zieht einen Vergleich zu den Bedingungen, nach denen etwa offizielle Sterne bei Hotels vergeben werden. "Wer fünf Sterne haben will, braucht zum Beispiel einen Rund-um-die-Uhr-Zimmerservice, eine Minibar oder Restaurantbetrieb an sieben Tagen die Woche", so Horster. Diese vorgegebenen Standards verursachten für Betreiber hohe Kosten, seien bei vielen, vor allem jüngeren Gästen aber gar nicht mehr so entscheidend. Wichtiger sei ein klares Konzept.

Das gelte vor allem, wenn man seine bisherige touristische Position aufgebe - so wie Friedrichskoog.

"Wer A sagt, muss auch B sagen", so Horster. Die Gemeinde könne also nicht einfach die bisher vorhandene Infrastruktur reduzieren, sondern müsse gleichzeitig beantworten, womit sie künftig Gäste anlocken will.

"Und wie sie sich von anderen Orten wie zum Beispiel Büsum unterscheidet. "Bei Eingriffen in die touristische Infrastruktur sei auch ihr gesellschaftlicher Nutzen vor Ort zu beachten:"Es kann aus touristischer Sicht sinnvoll sein, eine bestimmte Infrastruktur fallen zu lassen, aber dies hat meistens auch Auswirkungen auf die Bevölkerung und sollte deshalb gut abgewogen werden", so Horster. Zentrums und die Menschen warnen zum Beispiel davor, dass mit dem Solebad auch Schwimmkurse für Kinder wegfallen würden.

Und sie erzählen von den langen Wegen, die sie künftig für Therapien in Kauf nehmen müssten. Tatsächlich hat sich Friedrichskoog längst auf den Weg zu einer Neuausrichtung des Tourismus gemacht. So flossen allein knapp 20 Millionen Euro in die neue Promenade und den Badestrand. Fast vier Millionen Euro kostete die Modernisierung des Kurparks.

Und auch der Trischendamm soll erneuert werden.

"Wir setzen auf Barrierefreiheit, Natur- und Aktivurlaub mit dem Wattenmeer als Alleinstellungsmerkmal sowie Familien", erklärt Bürgermeister Bernd Thaden. Und auch die Gesundheit solle weiterhin eine Rolle spielen, so Thaden. Derzeit beschäftige sich eine Arbeitsgruppe damit, welche Gesundheits- und Therapieangebote vor Ort gehalten werden könnten, womöglich dann eher in privater als in kommunaler Verantwortung. Hydrotherapie: Wirkung, Anwendungen und wissenschaftliche EinordnungBombendrohungen gegen zahlreiche Schulen im NordenAm Montag ging es endlich los: Das NDR Pop-up-Studio im Zentrum von Bad Segeberg öffnete seine Türen. Was die Besucher zur Eröffnung erwartete.