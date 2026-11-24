Vor dem Nordderby gab es noch Kontakt zum HSV-Profi. Nach Abpfiff setzte Karim Coulibaly ein klares Zeichen.

„Die Nr. 1 im Norden“: Die Werder-Spieler feierten mit einem Banner – und auch Karim Coulibaly war dabei. Karim Coulibaly erhielt vor dem Nordderby eine Nachricht von seinem HSV-Kumpel Shafiq Nandja.

Nach Werders 4:0-Sieg handelte der Ex-Hamburger aber eindeutig. Vor dem Nordderby stand Shafiq Nandja in Kontakt zu seinem Kumpel Karim Coulibaly. Der junge HSV-Verteidiger ist seit vielen Jahren gut befreundet mit dem Ex-Bremen-Profi. Coulibaly kickte früher ebenfalls im Volkspark, wechselte 2024 aber zu Werder – und in diesem Sommer für 20 Millionen Euro weiter nach Straßburg.

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Für welchen Nordklub sein Herz schlägt, wurde am Sonntagabend klar. Da tauchte das ehemalige Hamburger Talent auf einmal beim Schlussjubel der SVW-Profis auf. Coulibaly war zu Gast im Weserstadion und schaute sich das Nordderby live an. Laut der „Deichstube“ machte es sich der 19-Jährige während der Partie in einer Sprecherkabine gemütlich, gemeinsam mit den verletzten Werder-Stars Jens Stage, Mitchell Weiser, Keke Topp, Felix Agu und Salim Musah.

Nach dem Abpfiff und dem 4:0-Sieg der Gastgeber schritt Coulibaly mit auf den Platz und hielt ein Banner mit der Aufschrift „Die Nr. 1 im Norden“ hoch.in den Katakomben.

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„Couli genießt noch immer hohe Wertschätzung in der Mannschaft und im Verein. “ Er brachte dem Verein vor wenigen Monaten eine riesige Transfersumme ein, nachdem er an der Weser zum gestandenen Erstligaprofi aufgestiegen war. „Es war ganz wichtig, dass wir im Sommer ein bisschen Geld in der Hand hatten und etwas machen konnten“, wusste Friedl. Coulibaly hat nicht vergessen, was er Werder zu verdanken hat, und freute sich nun mit seinen ehemaligen Kollegen.

Dabei hatte er über einen vergleichsweise längeren Zeitraum das HSV-Trikot getragen – von 2018 bis 2024. Sein bester Freund aus Hamburger Zeiten fehlte am Sonntag im Kader: Nandja, der aufgrund von Schmerzen im Rückenbereich ausfiel. Die beiden Verteidiger hatten vor einigen Jahren viele Partien Seite an Seite im HSV-Nachwuchs bestritten.

„Karim ist einer meiner besten Freunde. Wir haben viel gemeinsam erlebt. Er kommt aus Steilshoop, wir sind aber am Alten Teichweg zusammen zur Schule gegangen. Er wechselte 2018 von Barmbek-Uhlenhorst zum HSV, ich kam ein Jahr später dazu.

“ Es entwickelte sich ein enges Verhältnis. In der vergangenen Woche wollten sich die beiden Abwehr-Youngster in Hamburg treffen, das fiel aber aus. Nandja verriet: „Ich werde ihm aber schreiben, dass er für uns sein soll.

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“ Das war offensichtlich nicht der Fall. Coulibaly drückte stattdessen den Bremern die Daumen, für deren Profis er bis zu seinem Wechsel nach Frankreich 27 Pflichtspiele absolviert hatte. Beim zuvor letzten Derbysieg von Werder im April stand er noch über 90 Minuten auf dem Platz und tat dem HSV selbst weh. Bei der Neuauflage des Duells schaute der gebürtige Oldenburger nun von oben zu – und feierte anschließend kräftig mit.

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