Sido hat im Podcast „Hotel Matze“ offen über seinen Drogenkonsum gesprochen: „Es gab eine Zeit, da wollte ich mich geißeln mit Drogen“, sagte der Rapper. Doch sein Konsum, so glaubt er, habe auch positive Effekte gehabt.

Der Musiker Sido, bürgerlich Paul Würdig, hat im Podcast „Hotel Matze“ über seinen Drogenkonsum gesprochen. Sido hat im Podcast „Hotel Matze“ offen über seinen Drogenkonsum gesprochen: „Es gab eine Zeit, da wollte ich mich geißeln mit Drogen“, sagte der Rapper.

Doch sein Konsum, so glaubt er, habe auch positive Effekte gehabt. Im Jahr 2022 verbrachte Rapper Sido mehrere Wochen in einer Klinik und machte einen Entzug. Im Podcast „Hotel Matze“ hat der Musiker nun offen über seinen Drogenkonsum gesprochen und erklärt, warum ihm der Konsum rückblickend mehr gegeben als genommen habe. Er habe vor einiger Zeit erkannt, dass er sich selbst um Entschuldigen bitten müsse, erklärt Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, im Gespräch mit Matze Hielscher.

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„Ich habe mich nicht gesehen, ich habe mich missverstanden. Ich habe mich behandelt wie ein Stück Sch...e“, betont er. Kurz vor seinem Aufenthalt in der Klinik habe dazu auch sein Drogenkonsum gezählt: „Ich habe das benutzt, weil ich keinen anderen Weg wusste. Ich wollte mir wehtun.