Trotz Krebserkrankung: Jayden Nelson im WM-Kader Kanadas

Der kanadische Nationalspieler Jayden Nelson überwand eine seltene Tumorerkrankung im Kindesalter und wurde trotz geringer Chancen Profifußballer. Nun steht er im Kader für die Heim-WM 2026, nachdem er für den verletzten Marcelo Flores nachnominiert wurde.

Der kanadische Fußball spieler Jayden Nelson hat es trotz einer schweren Kindheitserkrankung in den Kader der kanadischen Nationalmannschaft für die Heim-Weltmeisterschaft 2026 geschafft. Bei ihm wurde im Alter von 18 Monaten ein seltener Keimzelltumor diagnostiziert, der später zurückkehrte und sich bis in die Lungen ausbreitete.

Die Ärzte gaben ihm damals kaum eine Überlebenschance und sagten voraus, dass er niemals Profifußballer werden oder ein aktives Leben führen könnte. Doch Nelson kämpfte sich zurück und spielt heute für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer. Sein Weg in den WM-Kader war jedoch von einem tragischen Umstand begleitet: Er wurde erst nachnominiert, nachdem sich sein Teamkollege Marcelo Flores einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Kanadas Trainer Jesse Marsch, der zuvor RB Leipzig coachte, entschied sich für Nelson.

Der 23-jährige Linksaußen zeigte sich dankbar für die Chance und betonte, dass Marsch für viele junge Spieler wie eine Vaterfigur sei. Nelson ist überzeugt, dass sein Spielstil genau dem entspricht, was Marsch sucht. Diese Geschichte ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie man trotz aller Widrigkeiten seine Träume verwirklichen kann. Nelsons Kampf gegen den Krebs begann in seiner frühen Kindheit.

Nachdem der Tumor zunächst erfolgreich behandelt worden war, kehrte er zurück und erforderte intensive Therapien. Die Ärzte waren skeptisch, ob er jemals ein normales Leben führen könnte, geschweige denn Profisport betreiben. Doch Nelson ließ sich nicht entmutigen. Mit Unterstützung seiner Familie und einem unbeugsamen Willen kämpfte er sich zurück.

Schon als Teenager zeigte er außergewöhnliches Talent auf dem Fußballplatz. Er durchlief die Jugendabteilungen verschiedener Vereine und schaffte schließlich den Sprung in die MLS. Sein Debüt für die kanadische Nationalmannschaft gab er 2021. Seitdem hat er 15 Länderspiele absolviert und dabei zwei Tore erzielt.

Seine Geschichte ist in Kanada weit über den Sport hinaus bekannt geworden. Nelson selbst sagt: Ich bin dankbar, heute hier zu sein und Profifußball spielen zu dürfen. Ich habe allen Widrigkeiten getrotzt. Nun steht Nelson vor der größten Herausforderung seiner Karriere: der Weltmeisterschaft im eigenen Land.

Kanada wird als Gastgeber automatisch qualifiziert sein, und Nelson will seinen Teil dazu beitragen, dass das Team eine gute Rolle spielt. Er weiß, dass die Konkurrenz im Kader groß ist, aber er vertraut auf seine Fähigkeiten. Trainer Jesse Marsch hat einen intensiven Spielstil etabliert, der schnelle und technisch versierte Spieler wie Nelson bevorzugt. Der junge Stürmer hofft, sich in den Vorbereitungsspielen zu beweisen und einen Stammplatz zu ergattern.

Die Erfahrung, bei einer WM vor heimischem Publikum zu spielen, wäre für ihn die Krönung einer bemerkenswerten Reise. Seine Geschichte zeigt, dass man mit Entschlossenheit und Glauben an sich selbst selbst die schwierigsten Hürden überwinden kann. Nelson ist ein Vorbild für alle, die mit gesundheitlichen Rückschlägen kämpfen. Sein Erfolg auf dem Platz ist ein Triumph des menschlichen Geistes





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