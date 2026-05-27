Trotz Niederlage: RWE-Fans feiern ihre Helden nach Relegationsdrama

Rot-Weiss Essen verliert das Relegationsrückspiel gegen Greuther Fürth mit 0:2 und verpasst den Aufstieg. Die Fans feiern die Mannschaft trotzdem, Trainer Koschinat zeigt sich stolz.

Eine halbe Stunde nach dem Schlusspfiff schlichen die Spieler von Rot-Weiss Essen mit gesenkten Köpfen und Tränen in den Augen in die Kabinen des Fürther Stadions.

Der Grund für die späte Rückkehr war nicht etwa eine verbale Auseinandersetzung oder eine disziplinarische Maßnahme, sondern die bedingungslose Unterstützung ihrer mitgereisten Fans. Trotz der 0:2-Niederlage im Relegationsrückspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth feierten die Anhänger ihre Mannschaft minutenlang mit Gesängen und Applaus. Die enttäuschten Profis wurden von der Tribüne aus mit aufmunternden Worten und Sprechchören bedacht, was die tiefe Verbundenheit zwischen Team und Fanlager unterstrich. Der Stolz auf die gesamte Saisonleistung überwog die Frustration über das verpasste Aufstiegsziel.

Besonders in den Schlussminuten der Partie zeigte sich, wie nah der Pottklub dem Aufstieg war. Torben Müsel setzte in der 81. Minute einen Kopfball auf ein fast leeres Tor, doch Fürths Keeper Silas Prüfrock parierte glänzend. Zuvor hatte der Video-Assistent einen Treffer von RWE wegen Abseits aberkannt.

Bereits in der ersten Halbzeit war ein vermeintliches Tor wegen einer Fahne des Assistenten nicht gegeben worden. Die hitzige Atmosphäre entlud sich kurzzeitig in einer Rudelbildung um Dickson Abiama, die aber schnell von den Schiedsrichtern geschlichtet werden konnte. Die bayerische Polizei postierte sich nach dem Abpfiff vor dem Gästeblock, doch die Beamten konnten angesichts der friedlichen Stimmung und der euphorischen Fangesänge tatenlos zusehen.

Es blieb bis auf eine brennende Dixi-Toilette auf dem Kennedyplatz in Essen, wo sich rund 8500 Menschen zum Public Viewing versammelt hatten, ruhig. RWE-Torwart Jakob Golz zeigte sich nach der Partie tief bewegt: Wir sind alle enttäuscht über den Ausgang, aber die Fans haben uns mit ihren aufmunternden Worten getröstet. Es herrscht Trauer, aber auch Stolz auf die Saisonleistung. Die Geschlossenheit zwischen Mannschaft und Fans war spürbar, das müssen wir in die neue Saison mitnehmen.

Trainer Uwe Koschinat, dessen Vertrag bis 2027 läuft und der von den Anhängern mit Uwe-Sprechchören gefeiert wurde, betonte die Wichtigkeit von Anstand und Respekt: Zunächst gratuliere ich allen Beteiligten in Fürth zum Klassenerhalt. Wir haben Rot-Weiss Essen, diesen großen Klub, herausragend repräsentiert. Die Reaktion der Fans war eindeutig. Daher können wir stolz sein, auch wenn es wehtut.

Der Coach bemühte sich zudem, die schwelende Dauerfehde mit Fürth-Torjäger Noel Futkeu zu beruhigen, indem er die sportliche Fairness hervorhob. Die Zukunft von RWE in der 3. Liga ist gesichert, doch wie aufstiegsreif der Klub in der neuen Saison sein wird, steht noch in den Sternen. Fakt ist: Fans und Stadt haben in den vergangenen Wochen eindrucksvoll bewiesen, dass sie in die 2.

Bundesliga gehören. Der Stolz auf die geleistete Arbeit und die Leidenschaft der Anhänger werden das Team in der kommenden Spielzeit beflügeln. Die Basis für einen erneuten Anlauf ist gelegt, und die Mannschaft wird alles daran setzen, den Traum vom Aufstieg im nächsten Jahr zu verwirklichen. Die Unterstützung von den Rängen wird ihnen dabei sicher sein.

Die Ereignisse in Fürth haben gezeigt, dass RWE nicht nur sportlich, sondern auch emotional auf einem guten Weg ist. Die Vereinsführung wird nun die richtigen Schlüsse aus der Relegation ziehen und den Kader gezielt verstärken müssen, um die Lücke zur 2. Bundesliga zu schließen. Die Fans jedenfalls haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, den Weg mitzugehen.

Die Stimmung auf dem Kennedyplatz war nach der Niederlage zwar gedämpft, aber nicht resigniert. Gesänge wie Nur der RWE und Wir sind bereit zeigten die ungebrochene Zuversicht. Die Verantwortlichen wissen, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und dass der Verein auf einem soliden Fundament steht. Rot-Weiss Essen ist mehr als nur ein Fußballklub in dieser Stadt, es ist eine Herzensangelegenheit.

Und diese Herzen schlagen weiter für den Aufstieg. Die kommende Saison wird zeigen, ob der Traum Realität wird oder ob weitere Geduld nötig ist. Eines ist sicher: Der Kampfgeist und die Einheit von Team und Anhängern werden RWE auch durch schwierige Phasen tragen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RWE Relegation 2. Bundesliga Fanunterstützung Uwe Koschinat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Relegationsrückspiel: RWE mit Mut, Zuversicht und vielen Fans nach FürthVoller Zuversicht aber mit einer gehörigen Portion Respekt fährt Rot-Weiss Essen zum Relegations-Rückspiel zur 2. Liga nach Fürth.

Read more »

RWE: Erfolgreichste Saison seit dem Einstieg von Investor Franz Gerber, aber sportliche Herausforderungen bleibenDer Verein RWE hat seine Position im oberen Tabellenbereich festigen können, aber die sportliche Leistung blieb hinter den Erwartungen zurück. Ein extremes Verletzungspech in der Abwehr machte es unmöglich, eine feste Defensive einzuspielen.

Read more »

RWE-Märchen geplatzt: Fürth besiegt RWE und sorgt für PartystimmungRWE erlebt eine Trauerzeit, nachdem Noel Futkeu und Branimir Hrgota aus Fürth weichen. Der Kult-Klub aus dem Ruhrgebiet hatte von der Rückkehr in die Zweitklassigkeit geträumt.

Read more »

RWE-Märchen geplatzt: Fürth siegt gegen RWE und bleibt in der 2. LigaFürth besiegt RWE mit 2:1 und bleibt in der 2. Liga, während Essen in die Dritte Liga abstiegt. Die Partie war sehr spannend und endete mit einem unglaublichen Treffer von Müsel, der den Ball ins leere Tor schießen musste.

Read more »