Trotz Rasen-Krise: Darum flieht der FC im Winter nicht in die Sonne
Trotz schlechter Platzbedingungen verzichtet der 1. FC Köln in diesem Winter auf ein Trainingslager. Trainer Wagner setzt stattdessen auf Rotation.
Der Winter setzt den Trainingsplätzen des 1. FC Köln zu. Trainer René Wagner hat damit aber kein Problem. Ein Trainingslager im Ausland ist nicht geplant.
Der Winter in Köln ist eingekehrt. Es ist nass und kalt – und entweder die Böden sind matschig oder vereist. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den 1. FC Köln und seine Trainingsplätze.
Die werden unter den aktuellen Bedingungen arg in Mitleidenschaft gezogen. Vor allem Platz eins hat im wahrsten Sinne des Wortes schon bessere Tage gesehen. Jemand aus dem nahen FC-Umfeld verglich den Rasen zuletzt mit einer Pferderennbahn – wohlgemerkt nach einem Rennen. Sein Mittel für die kommende frostige Zeit: rotieren.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at express24
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten