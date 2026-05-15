Trotz Rosenkrieg: Ex-Paar unterstützt krebskranke Tochter gemeinsam

Dennis Diekmeier (36) und Dana Diekmeier (40) haben ihre Konflikte für ein Wochenende beiseitegelegt, um ihre Tochter Delani (15) beim Deutschen Spring- und Dressurderby in Hamburg zu unterstützen. Delani kämpft gegen Krebs und sah sich lange mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert, doch ihre Leidenschaft für das Reiten gibt ihr Kraft. Die Eltern zeigen sich trotz der Trennungsstreitigkeiten vereint, um ihr Kind in dieser schwierigen Zeit zu begleiten.

Delani Diekmeier (15) hatte schon 2025 die Chance, mit ihrem Pferd an den Start zu gehen. Doch damals befand sie sich noch in Behandlung gegen Krebs.

Die Liebe zu ihrer krebskranken Tochter übersteigt jeden Konflikt! Ex-HSV-Star Dennis Diekmeier (36) und seine Frau Dana (40) haben sich überraschend nach 16 Jahren Ehe getrennt. Seitdem tobt ein Rosenkrieg, bei dem Fremdgehvorwürfe und Trennungsstreitigkeiten inklusive sind. Doch für ein Wochenende rücken diese Konflikte in den Hintergrund.

Stolz feuerten die Ex-Partner ihre krebskranke Tochter Delani (15) beim Deutschen Spring- und Dressurderby in ihrer alten Heimat Hamburg an. Nach BILD-Informationen war es Delanis größter Wunsch, dass ihre Eltern ihr gemeinsam den Daumen hielten. Auch ihre Geschwister Dion (12), Dalina (10) und Divia (8) waren mit nach Hamburg gereist. Während Delani und Dana mit den Pferden unterwegs waren, reiste Dennis mit den anderen drei Kindern im Auto an.

Die Familie Übernachtete im Hotel „Grand Elysée“ (5 Sterne). Auf dem Turniergelände hielten die Noch-Eheleute deutlich Abstand. Dennis saß mit Dion und Delanis Patentante Anika Eggert entspannt auf der Tribüne: „Ich war nicht so aufgeregt. Ich kenne das ja vom Fußball.

Und ich vertraue Delani da total.

“ Dana half im Stallzelt, die Pferden Cor d’Amour und Delvaro Deluxe vorzubereiten. Im Parcours fieberte Mama Dana neben Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (50) direkt neben dem Einritt mit – rund 200 Meter Luftlinie von Dennis entfernt. Dana Diekmeier sagte stolz zu BILD: „Das Reiten gibt ihr so viel Kraft und so viel Lebensfreude. Seit wir damals in Hamburg gewohnt haben, hat Delani auf der Tribüne gesessen und immer gesagt: ‚Hier reite ich irgendwann mal‘.

“ Vor einem Jahr erhielt Delani eine Startgenehmigung für Hamburg, doch die Chemotherapie im Krankenhaus verunmöglichte ihren Start. Dana über Delanis aktuellen Triumph: „Dieses Jahr kann sie nichts mehr stoppen! Wir sind so stolz auf sie!

“ Im Januar 2025 wurde bei Delani ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert. Zwar wurde dieser operativ entfernt, doch kurz danach entdeckt die Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln. Eine Behandlung mit einer IMAZA-Therapie aus der Nuklearmedizin folgte. Die junge Reitsportlerin sitzt seit ihrem vierten Lebensjahr im Sattel und wurde sogar badische U25-Meisterin.

In Hamburg landete sie im S-Springen der „Amateur Tour“ mit ihren Pferden auf den Plätzen 30 und 34 (von 40). Die zwei Abwürfe mit ihrem Top-Pferd ärgerten die Teenagerin so sehr, dass sie an ihrer Mutter vorbeifuhr und direkt ins Stallzelt ritt. Am Samstag und Sonntag hatte sie noch zwei Chancen, zu verbessern. Dana sagte: „Ich bin hier für Delani und Dennis ist hier für die Delani.

Alles andere blenden wir für einen Moment aus. Wir sprechen über die Kinder und mehr nicht. Für die Kinder sind wir da, alles andere ist unverändert.





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