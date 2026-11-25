In Sachsen werden immer weniger Schülerinnen und Schüler unterrichtet, doch fast 1.300 Lehrerstellen sind unbesetzt. Warum der Bedarf an Pädagogen trotz weniger Kinder und Jugendlichen hoch bleibt.

In Sachsen werden immer weniger Schülerinnen und Schüler unterrichtet, doch fast 1.300 Lehrerstellen sind unbesetzt. Warum der Bedarf an Pädagogen trotz weniger Kinder und Jugendlichen hoch bleibt.

Dresden - Obwohl in Sachsen die Zahl der Schülerinnen und Schüler sinkt, bleibt der Bedarf an Lehrkräften hoch. Im aktuellen Schuljahr 2026/2027 fehlen dem Freistaat knapp 1.300 Lehrerinnen und Lehrer in Vollzeit, wie aus Daten des Kultusministeriums hervorgeht. Das entspricht in etwa dem Niveau der Vorjahre mit rund 1.150 unbesetzten Vollzeitstellen im Schuljahr 2025/2026 und rund 1.380 unbesetzten Stellen im Schuljahr 2023/2024.

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Die Zahl der Schüler nahm gleichzeitig erneut ab und liegt aktuell bei 436.980 - das sind rund 3.430 weniger als im Vorjahr, ein Rückgang um 0,8 Prozent. Der Rückgang trifft vor allem die Grundschulen, denen 4.780 Schüler verloren gingen. Das stärkste Plus verzeichneten Oberschulen mit 1.090 und Förderschulen mit 642. Parallel stellte der Freistaat hochgerechnet gut 1.000 Vollzeitlehrkräfte ein, im Februar sollen weitere 900 hinzukommen, wie Kultusminister Conrad Clemens bei der Vorstellung der Zahlen ankündigte.

Bereits seit zehn Jahren kommen demnach mehr neue Lehrkräfte hinzu, als aus dem Schuldienst ausscheiden. Zusätzlich setzt das Kultusministerium auf Abordnungen von Lehrkräften, um Schulen mit besonders hohem Bedarf zu entlasten. An Oberschulen wechselten dadurch hochgerechnet rund 340 Vollzeitstellen und an Förderschulen hochgerechnet rund 80 Vollzeitstellen. Dass die Lücke unbesetzter Stellen trotzdem nicht abnimmt, liegt laut Clemens an immer kleiner werdenden Klassen und dem steigenden Anteil von Schülern mit besonderem Förderbedarf.

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So nahm die durchschnittliche Klassengröße von 21,0 auf 20,7 Schüler ab. Auch bei der Anzahl der Klassen macht sich die schrumpfende Schülerzahl nicht bemerkbar: Der Rückgang an Grundschulen um 53 Klassen wurde durch die Bildung 53 neuer Klassen an Oberschulen und Abendoberschulen ausgeglichen. An Förderschulen kamen 210 neue Klassen hinzu - hier macht sich der steigende Anteil von Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf an der Gesamtschülerzahl bemerkbar. Insgesamt werden rund 33.400 Kinder und Jugendliche an Förderschulen oder inklusiv unterrichtet.

Das sind 7,7 Prozent der Schüler in Sachsen, 0,5 Prozentpunkte mehr im Schuljahr 2025/2026. Wie in anderen Bundesländern auch beobachte man in Sachsen immer mehr Kinder mit Problemen bei der geistigen Entwicklung, im emotional-sozialen Bereich und mit Lernschwierigkeiten, erläuterte Clemens.