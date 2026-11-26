Trotz US-Exportkontrollen: Nvidia-KI-Chips gelangen über US-Firmen in chinesischen Besitz

gelangen offenbar über in den USA ansässige Firmen an Unternehmen in chinesischem Besitz. Dies schürt neue Bedenken hinsichtlich der Durchsetzung US-amerikanischer Exportkontrollen für sensible Halbleitertechnologie, wie eine Recherche von CBS News aufdeckt.

Der Untersuchung zufolge verfügen mindestens zwei in Kalifornien ansässige Unternehmen, die von chinesischen Muttergesellschaften kontrolliert werden, über Zugang zu Nvidias Spitzenchips. Teile dieser Bestände seien anschließend an Kunden in Südostasien vermietet oder verkauft worden, was indirekte Lieferwege für sanktionierte Technologie nach China eröffnen könnte. Ein im Bericht genanntes Unternehmen, das in San Jose ansässige RiCloud AI, wird auf Nvidias Liste bevorzugter US-Cloud-Partner geführt. Dieser Status ermöglicht dem Unternehmen einen vorrangigen Zugriff auf fortschrittliche Prozessoren sowie technischen Support.

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, ist in Hongkong börsennotiert. Laut CBS hat der Chief Executive von Yuxing, Cong Yu, einen Abschluss an einer chinesischen Militäruniversität erworben. Die US-Behörden haben RiCloud AI oder Yuxing bislang jedoch kein formelles Fehlverhalten vorgeworfen. Die Tochtergesellschaft vollzog die Namensänderung, nachdem Einheiten des Inspur-Konzerns 2023 von der US-Regierung auf eine sicherheitsrelevante Blacklist gesetzt worden waren.