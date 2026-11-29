Die Reds kommen gegen den Lokalrivalen nicht über ein Unentschieden hinaus.

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League einen kleinen Rückschlag erlitten. Nach zuvor drei Pflichtspielsiegen in Folge kam die Mannschaft von Teammanager Andoni Iraola im Merseyside Derby beim Lokalrivalen FC Everton nur zu einem 1:1 und ließ im Kampf um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte liegen.

Wirtz hatte den frühen Führungstreffer von Dominik Szoboszlai vorbereitet, jedoch sorgte der frühere Leverkusener Jeremie Frimpong mit einem Eigentor für den Ausgleich. Wirtz, der zuletzt mit Lob überhäuft worden war, zeigte erneut eine ansprechende Leistung, blieb aber erstmals seit fünf Pflichtspielen für Liverpool und das DFB-Team ohne eigenen Treffer.

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Nach Liverpools Traumstart durch Szoboszlai, der eine Ablage von Wirtz von der Strafraumkante verwertete, hielt Everton gut dagegen. Der Ausgleich war verdient, wenngleich Liverpool mehr Spielkontrolle hatte. Sowohl Wirtz als auch Stürmer Alexander Isak verpassten jedoch die erneute Führung. Gegen den tiefen Block der Gastgeber fehlte Liverpool vor allem in der zweiten Halbzeit die Durchschlagskraft.