Generation Z kämpft mit hohen Lebenshaltungskosten und Wohnungsnot. Eine Studie sieht sie trotzdem auf dem Weg zur historisch reichsten Generation.

Generation Z kämpft mit hohen Lebenshaltungskosten und Wohnungsnot. Eine Studie der Bank of America sieht sie trotzdem auf dem Weg zur reichsten Generation jemals. Generation Z gilt als überqualifiziert, schlecht bezahlt und vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen.

Viele junge Menschen lehnen klassische Hierarchien und feste Arbeitszeiten ab. Trotzdem sieht eineGen Z wird laut Bank of America bis 2030 rund 30 Prozent der Weltbevölkerung stellen84 Billionen Dollar sollen bis 2045 generationsübergreifend vererbt werdenJunge Erwachsene verschieben Ausgaben weg von Wohnen hin zu Reisen und KonsumNach den Daten von Bank of America hat die Generation Z weltweit bereits rund 9 Billionen US-Dollar Vermögen aufgebaut.

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Bis 2030 soll diese Summe auf 36 Billionen Dollar steigen, bis 2040 sogar auf 74 Billionen Dollar.