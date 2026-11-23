Ein Trickbetrüger täuscht einen Geldfälscher. Als der Betrug auffliegt, eskaliert die Situation mitten in Düsseldorf.

Ein Trickbetrüger täuscht einen Geldfälscher. Als der Betrug auffliegt, eskaliert die Situation: In der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs fallen tödliche Schüsse. Im März 2025 wollen Eric M. und Deniz K. das schnelle Geld machen.

Beide sind kriminell: Eric M. verkauft Materialien, mit denen vermeindlich Falschgeld hergestellt werden kann. Dafür bezahlt Deniz K. 5.000 Euro. , wechselt diese immer wieder. Deniz K. ist 23 Jahre alt und bewegt sich ebenfalls im kriminellen Milieu.

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Der Deutsche mit türkischen Wurzeln saß zudem bereits im Gefängnis. Wenige Tage nach dem Deal bemerkt Deniz K., dass er auf einen Trickbetrüger reingefallen ist. Er lauert Eric M. vor dessen Hotel auf und stellt ihn zur Rede. Zur Verstärkung sind sein Bruder, sein Onkel, seine Mutter und deren Freund mit dabei.

Eric M. will sich nicht mehr an das Geschäft mit Deniz K. erinnern. Er steigt in ein Uber-Taxi und verschwindet. Deniz K. und seine Begleiter folgen dem Auto und holen es etwa 300 Meter weiter an einer roten Ampel ein. Deniz K. versucht vergeblich, die hintere Beifahrertür zu öffnen, um Eric M. zu stellen.

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Daraufhin zückt K. eine halbautomatische Waffe, schießt mehrfach auf Eric M. und flüchtet vom Tatort. Eric M. wird drei Mal getroffen und stirbt. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Im November 2025 wird Deniz K. vom Landgericht Düsseldorf wegen Totschlags sowie des unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Polizeioberkommissarin Romy Schwuchow von der Kriminalpolizei Düsseldorf hat in dem Fall Deniz K. ermittelt. Das ist eine Betrugsmasche, bei der der Betrüger vorgibt, er könnte aus weißen Papier-Rohlingen echtes Geld herstellen. Dabei träufelt er eine Mischung aus verschiedenen chemischen Materialien auf das wertlose Papier und nach einigen Momenten, soll dadurch angeblich Geld hergestellt worden sein.

Während dieser Vorführung geschieht der eigentliche Trickbetrug, indem der Betrüger unbemerkt den weißen Rohling durch einen echten Geldschein austauscht. Diese Methode des Geldbetrugs ist auch als"Wash-wash" bekannt, weil Geld mithilfe einer Flüssigkeit"gewaschen" wird. Nein, nicht mehr so häufig. Das sogenannte"Wash-wash" hatte seine Hochphase vor einigen Jahrzehnten.

Mittlerweile hat es sich aber in Betrugskreisen herumgesprochen, dass sich Geld so auf gar keinen Fall vermehren lässt. Es war dunkel, es war schon Nacht. Trotzdem war noch einiges los, der Tatort war ja ganz in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Zum Teil hatten Bars und Cafés noch geöffnet.

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Ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Splitterfeld, also Glassplitter der Scheibe, durch die der Täter geschossen hatte, lagen überall auf dem Boden. Und auch die Patronenhülsen von der Tatwaffe. Das Opfer war noch da, als wir Ermittler ankamen. Eric M. wurde von Rettungskräften noch vor Ort reanimiert, verstarb wenig später aber leider am Tatort.

Natürlich umgehend. Alle Polizeikräfte, die verfügbar waren, wurden direkt in den Tatortbereich geschickt und es wurde eine großräumige Fahndung veranlasst. Erstmal konnten wir den Täter aber nicht finden, weil die Täterhinweise unzureichend waren. Es hat in den Tagen nach der Tat wohl einen Streit zwischen Deniz K. und dem Freund seiner Mutter gegeben, in dem diesem mit dem Tode gedroht wurde.

Daraufhin ging der Freund von Deniz K.s Mutter zur Polizei und erzählte nicht nur von dieser Todesdrohung, sondern er beschuldigte K. zudem als Täter des Überfalls auf den Uber-Fahrgast in Düsseldorf. Die Polizei hat Deniz K. daraufhin in der Wohnung seines Onkels ausfindig machen und festnehmen können. Jennifer Teege erfährt erst mit 38 Jahren, dass ihr Großvater ein brutaler NS-Täter war. Sie kommt dem Geheimnis auf die Spur.