True Crime Doku "XY Spuren des Verbrechens" - Infos, Sendetermine, Übertragung und Moderatoren

Die True Crime Doku "XY Spuren des Verbrechens" ist eine Serie, die im TV und Stream läuft und mit sechs Folgen angekündigt hat. Die Sendung moderiert Helene Reiner und gibt Einblicke in die Polizeiarbeit, die Ermittlungen und die Opfer. Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern gibt Einblicke in die Polizeiarbeit zu den jeweiligen Fällen. Auch Angehörige der Opfer und Betroffene sowie Ermittler, Richter und Sozialarbeiter kommen in der Serie zu Wort.

Die True Crime Doku "XY Spuren des Verbrechens" läuft 2026 im TV und Stream. Alle Infos rund um Sendetermine , Übertragung und Moderatoren finden Sie hier.

Helene Reiner moderiert "XY Spuren des Verbrechens". Alle Infos rund um Sendetermine der True-Crime-Doku-Serie und die Übertragung im TV und Stream finden Sie hier. Ausgestrahlt. Die besprochenen Fälle werden mit weiteren, neu gewonnenen Erkenntnissen ausgeführt.

So können neue Ermittlungsansätze oder zuvor unbekannte Tatmotive in die Folgen eingebunden werden. Ausgestrahlt. Die Folgen werden von Helene Reiner moderiert. Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern gibt Einblicke in die Polizeiarbeit zu den jeweiligen Fällen.

Auch Angehörige der Opfer und Betroffene sowie Ermittler, Richter und Sozialarbeiter kommen in der Serie zu Wort. Hat sechs Folgen "XY Spuren des Verbrechens" angekündigt. Pro Folge wird ein Thema besprochen. Wann die Übertragungen stattfinden, wie Sie die Serie im TV und im Stream sehen können und welche Fälle behandelt werden, erfahren Sie hier.

Die erste Folge von "XY Spuren des Verbrechens" wurde am Mittwoch, 6. Mai 2026, ausgestrahlt. Start der Sendung im linearen TV war um 19.25 Uhr. Danach zeigt das über fünf weitere Wochen wöchentlich eine neue Folge, immer mittwochs um 19.25 Uhr.

Das sind die Sendetermine in der Übersicht. In der zweiten Folge befasst sich "XY Spuren des Verbrechens" mit Entführungen und den damit verbundenen Ängsten bei den Betroffenen. Der Fall von Achim H. aus dem Jahr 1993 wird genauer betrachtet. In der dritten Ausgabe beschäftigt sich "XY Spuren des Verbrechens" mit Tätern, die über Jahre ähnliche Verbrechen durchführen: Serienmörder.

In Folge 4 von "XY Spuren des Verbrechens" stehen Verbrechen an Prostituierten im Mittelpunkt der Sendung. In der fünften Folge sieht sich "XY Spuren des Verbrechens" die Unterschiede zwischen Morden von Frauen und Morden von Männern an. In der sechsten Sendung geht es um die Verbrechen an Frauen. Übertragen.

Der Sender stellt zudem einen Live-Stream bereit, über den Sie das Programm und auch die True Crime Doku im Internet ansehen können. In der Mediathek können Sie die Folgen zudem bereits ab 10 Uhr am Tag der jeweiligen TV-Ausstrahlung abrufen





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