True Crime Doku: XY Spuren des Verbrechens, Sendetermine, Übertragung und Moderator

Informationen zu den Folgen von "XY Spuren des Verbrechens", Sendetermine und Übertragung sowie die Moderatinin des Dokus.

Die True Crime Doku "XY Spuren des Verbrechens" wird ab 2026 im TV und Stream laufen. Alle Informationen rund um Fälle, Sendetermine , Übertragung und Moderator en finden Sie hier.

Diese Serie umfasst sechs Folge und wird von Helene Reiner moderiert. Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern gibt Einblicke in die Polizeiarbeit zu den jeweiligen Fällen. Auch Angehörige der Opfer und Betroffene sowie Ermittler, Richter und Sozialarbeiter kommen in der Serie zu Wort. Die erste Folge behandelt den Fall der damals zehnjährigen Hilal, die 1999 in Hamburg verschwand.

Die Folge geht auf die Ermittlungen der Polizei und die Emotionen der Angehörigen ein. Weitere Fälle wie Entführungen und Serienmorden werden in verschiedenen Folgen behandelt. Die zweite Folge befasst sich mit Entführungen und den Ängsten bei den Betroffenen. Hier wird der Fall von Achim H. aus dem Jahr 1993 betrachtet, bei dem Achim H. vor seinem Haus entführt und eine Woche in einer Holzkiste gefangen gehalten wurde.

Folge 3 befasst sich mit Tätern, die ähnliche Verbrechen über Jahre durchführen - sogenannten Serienmördern. Diese Folge untersucht verschiedene Mordserien und Kilcher Doppelmord. Folge 4 steht im Fokus der Verbrechen an Prostituierten. Hier werden Morde, Raub und erzwungene Prostitution beleuchtet.

Auch Schutzmaßnahmen und die Perspektiven aller beteiligten Personen werden besprochen. Die letzte Folge von "XY Spuren des Verbrechens" widmet sich den Verbrechen an Frauen. Tatmotive wie Macht, Kontrolle und Besitzansprüche werden behandelt. Der Sender stellt zudem einen Live-Stream bereit, über den Sie das Programm und auch die True Crime Doku im Internet ansehen können.

In der Mediathek können Sie die Folgen zudem bereits ab 10 Uhr am Tag der jeweiligen TVs-Ausstrahlung abrufen. Keine Informationen zu möglichen Wiederholungen im Linear-TV gegeben





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