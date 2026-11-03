Trüffelsuche in Deutschland: Wo sie erlaubt ist und was Sie beachten müssen

Trüffel sind in Deutschland streng geschützt. Erfahren Sie, warum das Sammeln im Wald verboten ist, welche Regionen besonders geeignet sind und wo Sie legal Trüffel finden können.

Die Assoziation von Trüffel n führt den meisten Menschen zunächst nach Frankreich oder Italien. Dabei wachsen die begehrten unterirdischen Pilze auch in Deutschland. Mit etwas Glück und Know-how ist die Suche nach den edlen Speisepilzen hierzulande durchaus möglich. Allerdings gibt es dabei eine entscheidende rechtliche Einschränkung, die jeder Sammler kennen sollte, bevor er mit Schaufel und Körbchen in den Wald geht.

Regionen und Bodenbeschaffenheit

Ein beliebiges Waldstück eignet sich nicht unbedingt für die Suche nach Trüffeln. Entscheidend sind vor allem die Gegend, die Bodenbeschaffenheit und die Bäume am Standort. Gerhard Schuster von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) nennt zwei Regionen als traditionell gute Trüffelgebiete: Südniedersachsen und Nordhessen. Günstig sind außerdem Flächen mit Muschelkalk, also kalkhaltigem Gestein im Untergrund. Auch der Bewuchs kann einen Hinweis liefern: Eichen, Hainbuchen und Haselnuss versprechen Erfolg bei der Suche nach Trüffeln.

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Rechtlicher Schutzstatus

Trüffel (Gattung Tuber) stehen nach der Bundesartenschutzverordnung unter besonderem Schutz. Deshalb dürfen wild wachsende Trüffel weder gesammelt noch entnommen werden. Ebenso wenig darf ihr Lebensraum zerstört oder verändert werden. Bei anderen geschützten Speisepilzen gelten teilweise Ausnahmen. Steinpilze, Pfifferlinge, Birkenpilze, Rotkappen und Morcheln dürfen in geringen Mengen für den eigenen Bedarf gesammelt werden. Diese Ausnahmen gelten jedoch nicht für Trüffel.

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Alternative Sammelmöglichkeiten

Legal Trüffel sammeln lässt sich auf privaten Trüffelplantagen. Es gibt inzwischen wieder viele private Trüffelplantagen. Dort ist das Sammeln von Trüffeln erlaubt. Daneben sind Ausnahmen für wissenschaftliche Zwecke möglich. Einige Trüffelforscher verfügen über Ausnahmegenehmigungen, mit denen sie Trüffel entnehmen dürfen. Die Grundlage für die Verbreitungskarten bilden Fundmeldungen aus der bundesweiten Pilzkartierung.