Trotz enttäuschender Quartalszahlen und eines Kursverlusts von über 13 % bewertet die Bank Truist den Rückgang als vorübergehende Delle. Der Markt verwechsle eine bewusste Reduzierung von Werbeanzeigen im KI-Modus mit einem strukturellen Problem, während das Cloud-Geschäft exponentiell wächst.

wächst die Suche nur noch um 12 %, die Cloud verdoppelt sich. Seit den Zahlen zum dritten Quartal hat die Aktie 13,2 % verloren, zwischenzeitlich waren es sogar 18,3 %.

Die Analysten von Truist halten den Rückgang für ein Missverständnis: Der Markt verwechsle eine bewusste, vorübergehende Delle mit einem strukturellen Problem. Truist bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Die Erholung hat bereits begonnen: Am Montag sprang Alphabet um 6,3 % auf 282,10 $, vorbörslich notiert die Aktie heute um 13:05 Uhr bei 280,10 $ . Wer Alphabet im Depot hat oder über einen Einstieg nachdenkt, sollte wissen, was hinter der Delle steckt – und was die Bewertung heute hergibt.

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Black Friday Early Bird: InvestingPro gibt es jetzt mit bis zu 55 % Rabatt – schon ab 7,95 € im Monat. Das Angebot gilt nur bis 25. November, 13 Uhr: Am 28. Oktober meldete Alphabet für das dritte Quartal 127,6 Mrd.

$ Umsatz, 25 % mehr als vor einem Jahr – und damit knapp weniger als erwartet. Enttäuscht hat vor allem das Kerngeschäft: Die Erlöse aus der Suche stiegen nur um 12 % auf 63,3 Mrd. $, die Werbung auf YouTube um 9 % auf 11,2 Mrd. $.

Beides lag unter den Schätzungen. Der Gewinn je Aktie fiel mit 2,12 $ deutlich niedriger aus als erwartet, belastet durch einen Verlust von 8,7 Mrd. $ auf Beteiligungen. Am Tag danach verlor die Aktie 12,6 %.

Ganz anders lief die Cloud: Google Cloud verdoppelte den Umsatz auf 30,7 Mrd. $ , getrieben von KI-Rechenleistung und Alphabets eigenen KI-Chips. An der Nachfrage liegt es nach Einschätzung von Truist nicht. Alphabet-Chef Sundar Pichai sagte bei der Vorlage der Zahlen, die Zahl der Suchanfragen wachse so schnell wie seit fünf Jahren nicht.

Das Problem ist die Werbung: Im neuen KI-Modus der Suche zeigt Google bewusst wenig Anzeigen. Truist rechnet damit, dass der KI-Modus in ein bis zwei Jahren genauso viel Geld bringt wie die klassische Suche, und erwartet ab der zweiten Hälfte 2027 wieder schnelleres Wachstum. Pichai vergleicht das mit dem Wechsel auf das Smartphone: erst das beste Nutzererlebnis, dann das Geld.

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Seit den Zahlen haben auch die Modelle nachgegeben: Der Fair Value von InvestingPro sank von 331,54 $ auf 311,99 $, das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 429,68 $ auf 395,48 $. Weil die Aktie aber stärker gefallen ist, ist der Abstand gewachsen. Kurs: Schlusskurse vom 28. Oktober und 23.

November 2026; Fair Value und Kursziel: Stand 27. Oktober und 24. November 2026. Quelle: InvestingPro.

Vor den Zahlen notierte Alphabet nahe am Fair Value, heute rund 11 % darunter. Das durchschnittliche Analystenziel liegt rund 40 % über dem Kurs, Truist sieht mit 410 $ noch etwas mehr Luft. Der Rücksetzer ist kein allgemeiner Tech-Ausverkauf. Seit dem 28.

Oktober liegen Apple und Amazon sogar leicht im Plus, Meta und Tesla nur wenig im Minus. Schwächer war nurFällt eine Aktie nach den Zahlen, zählen drei Fragen: Welche Sparte hat enttäuscht, ist das vorübergehend, und wie hat sich die Bewertung seitdem verändert? Frag WarrenAI zum Beispiel: „ ist seit den Quartalszahlen am deutlich gefallen. Wie haben sich Umsatz und Wachstum der wichtigsten Sparten entwickelt, und wie stehen Fair Value und durchschnittliches Analystenkursziel heute im Vergleich zur Zeit vor den Zahlen?

“Manchmal wirkt der Chart fast wie eine Glaskugel. Das Jahrestief von Alphabet liegt bei 272,11 $, erreicht am 30. März. Zieht man auf dieser Höhe eine Linie, wird sie zum Prüfstein: Am 19.

November lag das Tief bei 272,36 $, nur 25 Cent darüber. Am Freitag brach die Aktie dann durch, bis auf 264,22 $, und schloss unter der Linie. Doch der Bruch hielt nur einen Tag: Am Montag ging es mit 6,3 % zurück darüber. Der Chart zeigt damit, was auch die Bewertung nahelegt: Am Jahrestief griffen die Käufer wieder zu.

Die KI-Analyse im rechten Chart-Panel nennt den Bruch „eine Falle“, warnt aber vor zu viel Optimismus: „Der Markt hat den Rauchmelder ausgeschaltet, aber das Gebäude noch nicht inspiziert.

“ Als erste Hürde nennt WarrenAI die 20-Tage-Linie bei 291,28 $. Die Kurslücke nach den Zahlen reicht von 288,33 bis 324,89 $ – erst darüber wäre sie ganz geschlossen. Fällt die Aktie dagegen unter 264,22 $, wäre die Falle keine mehr. Die Linie ziehst du in der linken Leiste über „Linien“ → „Horizontaler Strahl“, die KI-Analyse öffnest du über „AI“ in der rechten Leiste.

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Im Black Friday Early Bird Sale gibt es InvestingPro mit bis zu 55 % Rabatt – schon ab 7,95 € im Monat, nur bis 25. November: Kurse: Nasdaq , Schlusskurse vom 28. Oktober , 20. November und 23.

November 2026 ; vorbörslicher US-Handel, Stand 24. November 2026, 13:05 Uhr. Truist: Studie zu Alphabet, Kaufempfehlung und Kursziel 410 $, via StreetInsider vom 24. November 2026.

Quartalszahlen: Alphabet, drittes Quartal 2026 , Mitteilung und Telefonkonferenz vom 28. Oktober 2026; Erwartungen laut FactSet bzw. Analystenschätzungen. WarrenAI-Analyse: 24.

November 2026, 13:01 Uhr; Fair Value und durchschnittliches Analystenkursziel Stand 27. Oktober und 24. November 2026. Magnificent 7: Schlusskurse vom 28.

Oktober bis 23. November 2026. Chartbild: Tageschart seit Jahresbeginn mit horizontalem Strahl am Tief vom 30. März 2026, 24.

November 2026, 13:03 Uhr. Preise: Web, 2-Jahres-Abo im Black Friday Early Bird ; in der App können sie abweichen, ggf. zzgl. MwSt.

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