Trump als zornige Ente: Drohendes Veto und neue Krisen für Europa

Analyse der Machtverschiebung im US-Kongress: Demokratische Mehrheiten im Repräsentantenhaus und Senat stoßen auf das Veto von Donald Trump. Folgen für die US-Politik und Europa.

Donald Trump steht kurz davor, seine zweite Amtszeit als US-Präsident in einer Phase intensiver innenpolitischer Konfrontationen zu verbringen. Die dynamische Beziehung zwischen dem Exekutivchef und dem US-Kongress, bestehend aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat, wird sich voraussichtlich nicht in Richtung einer kooperativeren Haltung gegenüber Europa entwickeln. Stattdessen deuten mehrere strukturelle und charakterliche Faktoren darauf hin, dass Europa sich auf deutlich härtere geopolitische Zeiten einstellen muss.

Machtbalance im US-Kongress und Veto-Recht

Die Demokraten werden in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit halten. Dieses Mandat gibt ihnen theoretisch die Kontrolle über das Budgetrecht und ermöglicht die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen. Allerdings bleibt die Exekutive unter der Führung von Donald Trump stark. Als Präsident kann er seine Entscheidungen mit einem Veto gegen Gesetze durchsetzen, die vom Kongress verabschiedet wurden. Dieser Mechanismus zwingt beide politischen Lager dazu, Kompromisse zu finden, auch wenn dies mit harten politischen Auseinandersetzungen verbunden ist.

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Die meisten strategischen Entscheidungen, die direkte Auswirkungen auf Deutschland und die gesamte europäische Wirtschaft haben, liegen ausschließlich oder überwiegend in der Hand des US-Präsidenten. Der Kongress hat in diesem Szenario weniger direkte Hebel, um die Außenpolitik maßgeblich zu lenken. Die verbleibende Zeit bis zum Ende der zweiten Amtsperiode wird daher geprägt sein von Machtkämpfen zwischen der demokratischen Legislative und der republikanischen Exekutive.

Charakter Trumps und die zornige Ente

Ein zentraler Grund für die anticipated Härte liegt in der Persönlichkeit von Donald Trump. Historische Muster zeigen, dass Niederlagen oder politische Rückschläge ihn nicht moderater oder zahmer machen. Im Gegenteil neigt er dazu, mit größerer Aggression auf Konflikte zu reagieren. Der Begriff "zornige Ente" beschreibt diesen Zustand, in dem ein US-Präsident in den letzten zwei Jahren seiner zweiten Amtszeit an innenpolitischer Macht verliert, aber dennoch außenpolitisch einschlägt.

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Diese emotionale und strategische Ausrichtung erhöht das Risiko von unvorhersehbaren Eskalationen. Europa kann nicht davon ausgehen, dass Trumps Umgang mit internationalen Partnern friedlicher wird, nur weil die innenpolitische Lage im Washington komplexer wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Frust im internationalen Kontext abreagiert, ist hoch.

Budgetkrisen und Konflikte mit den Mullahs

Die ökonomische Basis der Konflikte liegt im US-Haushalt. Die nationale Verschuldung des Landes wurde zuletzt im Juli 2025 auf 41,1 Billionen Dollar erhöht. Diese Obergrenze wird jedoch bereits in wenigen Wochen erreicht sein. Diese finanzielle Engstelle zwingt den Kongress und den Präsidenten zu einer Verhandlung, die politisch hochbrisant ist und im Extremfall zu einem Regierungsstillstand führen kann.

Neben den inneramerikanischen Haushaltsstreitigkeiten drohen weitere Turbulenzen an den globalen Börsen und Finanzmärkten. Ein Auslöser hierfür ist der fortgesetzte Krieg gegen die Mullahs. Wenn Donald Trump diese militärische oder politische Auseinandersetzung weiterführt, führt dies zu Instabilität auf den internationalen Märkten. Die Kombination aus haushaltspolitischen Blockaden und außenpolitischen Konflikten schafft ein toxisches Umfeld für die globale Wirtschaft.

Strategische Herausforderungen für die Demokraten

Die Demokratische Partei steht vor der komplexen Aufgabe, eine kohärente Strategie für die Konfrontation mit der Trump-Exekutive zu entwickeln. Sie müssen ihren linken Parteiflügel in diese Bemühungen einbinden. Viele Anhänger auf der linken Seite sind erbitterte Gegner von Trump und sehen im Wahlsieg bei den Midterms einen klaren Auftrag für eine harte Gangart.

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Die Strategie des linken Flügels sieht wahrscheinlich die Nutzung von Untersuchungsausschüssen vor, womöglich sogar die Erwägung von Verfahren, die an eine Amtsenthebung erinnern könnten. Diese Maßnahmen sind auch mit Blick auf die Chancen bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2028 kalkultiert. Die Wähler wünschen sich jedoch pragmatische Lösungen für den Alltag, statt politischer Blockaden.

Die Herausforderung für die Demokraten besteht darin, diese beiden Ziele zu balancieren: den politischen Druck auf Trump auszuüben, ohne als blockierend wahrgenommen zu werden, der die Bürger nicht interessiert. Bis dahin kann der Präsident die bisherige republikanische Mehrheit in beiden Kammern für seine Zwecke nutzen, solange die demokratische Kontrolle noch nicht voll zur Geltung kommt. Europa sollte diese internen Kämpfe in den USA genau beobachten und sich vorsichtig verhalten.