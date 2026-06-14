President Trump has promised to sign a deal with Iran's Mullahs on Sunday, opening the Strait of Hormuz and postponing the discussion on their nuclear program. However, the Iranian regime seems to be playing a game, refusing to grant the birthday gift to the US President. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif also announced that a deal could be reached within 24 hours. The deadline is at 13:00 German time, but the Mullahs know that Trump wants the deal today. The Iranian Revolutionary Guards denied the quick agreement and criticized Trump's persistence on Sunday. Trump celebrates with a party at the White House, hoping to be seen as a great peacemaker. In front of the White House, a cage for UFC fights has been built. The Iranian regime showed that it is not eager to reach an agreement with Trump. There were images on the internet of people gathering in front of the Iranian Ministry of Foreign Affairs, shouting "Tod Aragtschi!" (Death to the Foreign Minister). The regime controlled the demonstrators. Whether today or later, a photo opportunity for the signature of the agreement will not take place. Instead, the White House announced an electronic signature, which the US President, who mocks Joe Biden for signing laws with an electronic signature, will use. The meeting with the representatives of the Iranian regime will also take place virtually, as personal attendance is not possible due to the schedule of the US President.

Frieden mit den Mullahs? Im Ernst? Trump verspricht, dass noch am Sonntag ein Deal unterschrieben wird, der die Straße von Hormus umgehend öffnet und die brennende Frage nach dem Nuklearmaterial der Mullahs auf später verschiebt.

Doch das Iran-Regime scheint sich einen Spaß daraus zu machen, ihm dieses Geburtstagsgeschenk zum 80. zu verweigern! Auch Pakistan-Premier Shehbaz Sharif (74) kündigte am Samstag an, dass ein Deal "in den kommenden 24 Stunden" stehen könnte. Diese Frist würde um 13 Uhr deutscher Zeit ablaufen - doch die Mullahs wissen genau, dass Trump den Deal unbedingt heute will.

Wie zum Beweis dementierten die iranischen Revolutionsgarden, dass die Einigung so schnell kommt - und kritisierten sogar Trumps "ungewöhnliches Beharren" auf dem Sonntag. Trump feiert sich mit einemim Weißen Haus - und hätte sich da gerne als großen Friedensmacher inszeniert. Prügeln vor dem Präsidenten: Vor dem Weißen Haus wurde ein Käfig für die UFC-Kämpfe aufgebaut. Die gesamte Arena heißt "The Claw" (die Klaue).

Das Iran-Regime zeigte, dass es ganz und gar nicht scharf darauf ist, sich mit Trump zu einigen. Im Internet waren Bilder zu sehen, bei denen sich Iraner vor dem Außenministerium ihres Landes versammelten und dem Außenminister "Tod Aragtschi!

" zurufen. Es waren Demonstranten, die die iranische Führung gesteuert haben muss. Ob heute oder erst in den kommenden Tagen: Einen PR-wirksamen Fototermin zur Unterschrift des Abkommens wird es wohl nicht geben. Noch nicht einmal eine richtige Unterschrift mit Tinte auf Papier!

Vielmehr kündigte das Weiße Haus eine elektronische Unterschrift an - ausgerechnet von dem US-Präsidenten, der seinem Vorgänger Joe Biden vorwirft, Gesetze nicht selbst, sondern mit einer Unterschriftenmaschine ("Auto-pen") unterzeichnet zu haben. Wie genau eine solche Unterschrift funktioniert, ist nicht bekannt. Auch das Treffen mit den Vertretern des Iran-Regimes wird nicht in persona, sondern nur virtuell stattfinden.

Offizielle Begründung: Für persönliches Erscheinen der US-Seite fehle schlicht die Zeit: Trump muss am Montag zum G7-Gipfel nach Frankreich und bleibt mindestens bis Mittwoch, wenn Frankreich-Präsident Macron zum pompösen Staatsdinner im Schloss von Versailles lädt. US-Vize-Präsident JD Vance (41) scheidet für ein persönliches Treffen mit den Mullah-Vertretern ebenfalls aus: Er kann laut Gesetz nicht zeitgleich mit dem Präsidenten die USA verlassen





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