Trump begeistert Daytona 500 Fans

US-Präsident Donald Trump besuchte die 50. Ausgabe des Daytona 500 und sorgte mit einem großspurigen Auftritt für Aufsehen. Er flog mit dem Air Force One über die Strecke, schüttelte den Fahrern die Hände und fuhr in der Präsidentenlimousine über das Fahrerfeld.

Die nächste Woche brachte erneut eine sportliche Großveranstaltung mit einem großen Auftritt von US-Präsident Donald Trump . Nach seinem Besuch beim Super Bowl sorgte der 78-Jährige mit einem prächtigen Auftritt bei der 50. Ausgabe des Daytona 500 für Aufsehen. Trump reiste mit dem Präsidentenflugzeug Air Force One an und flog vor der Landung über die Strecke und vollführte einen „Flyover“ – ein Schauspiel, das Militärflugzeuge regelmäßig beim Football aufführen.

Die Fans am Daytona International Speedway in Florida jubelten begeistert. Nach der Landung schüttelte Trump den Fahrern die Hände und fuhr in der Präsidentenlimousine über die Strecke, wobei das Fahrerfeld hinter ihm zurückblieb. „Dies ist Ihr Lieblingspräsident“, schrieb er auf X unter einem Video-Post, in dem seine Fahrt über die Rennstrecke zu sehen ist. „Sie sind talentierte Menschen. Sie sind großartige Menschen und großartige Amerikaner“, richtete er sich an die Fahrer. Der Amerikaner William Byron gewann das Rennen nach mehreren Unterbrechungen. Trump, der in Florida einen volksnahen Auftritt anstrebte und Enkeltochter Carolina an der Hand hatte, ist erst der zweite US-Präsident, der während seiner Amtszeit das Daytona 500 besuchte. 2004 hatte George W. Bush die Strecke ebenfalls besucht. Am vorherigen Sonntag war Trump in New Orleans als erster amtierender US-Präsident beim Super Bowl vor Ort.





