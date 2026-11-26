US-Präsident Trump hätte eine Teilnahme von Russlands Präsident Wladimir Putin am G20-Gipfel im Dezember in Florida gerne gesehen, blieb jedoch abwartend bezüglich der endgültigen Anreiseentscheidung Moskaus.

US-Präsident Donald Trump traf Wladimir Putin Mitte November am Rande des Apec-Gipfels in China. Der russische Präsident könnte im Dezember in Florida auf die Staatschefs der G20 treffen.

US-Präsident Trump würde eine Anreise Putins begrüßen. Das Präsidialamt in Moskau teilte zuvor mit, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. US-Präsident Donald Trump würde eine Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am G20-Gipfel im Dezember in Florida begrüßen. Er wisse zwar nicht, ob Putin anreisen werde, sagte Trump vor Journalisten auf seinem Golfanwesen in Florida.

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"Wenn er kommen wollte, kann er das sicherlich tun. " Einige Leute sähen Putin bei dem Treffen am 14. und 15. Dezember jedoch nicht gerne, räumte der US-Präsident ein. Trump bezweifle zudem, dass der russische Staatschef selbst teilnehmen wolle.