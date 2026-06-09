Trump bei NBA-Finals in New York ausgepfiffen

Donald Trump wurde beim NBA-Finalspiel der New York Knicks gegen die San Antonio Spurs im Madison Square Garden von den Zuschauern mit Buh-Rufen und Pfiffen empfangen. Der Vorfall ereignete sich während der Nationalhymne, als Trumps Gesicht auf den Videoleinwänden erschien.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump , ein bekennender Fan der New York Knicks , hat bei den NBA-Finals im Madison Square Garden ein deutliches Zeichen der Ablehnung erfahren.

Als die Arena-Bildschirme während der Nationalhymne sein Gesicht zeigten, wie er mit einem militärischen Gruß salutierte, brachen laute Buh-Rufe und Pfiffe aus den Zuschauerreihen aus. Die Reaktion des Publikums war so intensiv, dass sie sogar die Fernsehübertragung kurzzeitig übertönte. Trump war von Knicks-Besitzer James Dolan zu Spiel drei der Finalserie gegen die San Antonio Spurs eingeladen worden. Es handelte sich um den ersten Besuch eines amtierenden US-Präsidenten bei einem NBA-Finalspiel, wie NBA-Commissioner Adam Silver vor der Partie betonte.

Silver bezeichnete Trump als 'echten Knicks-Fan', der bereits vor seiner politischen Karriere regelmäßig Spiele am Spielfeldrand besucht hatte. Der Vorfall im Madison Square Garden ist nicht isoliert, sondern reiht sich ein in eine Serie von öffentlichen Missfallenskundgebungen gegen Trump, der sich derzeit auf Wahlkampftour für die republikanischen Vorwahlen befindet. Bereits vor dem Spiel waren Sicherheitsvorkehrungen deutlich verstärkt worden, auch eine traditionelle Public-Viewing-Party vor der Halle wurde vorsorglich abgesagt.

In seiner Privatloge, die er knapp eine Stunde vor Spielbeginn gemeinsam mit Dolan, Innenminister Doug Burgum und Verkehrsminister Sean Duffy bezog, verfolgte Trump das Geschehen sichtlich angespannt. Die Stimmung im Stadion war bereits vor dem Spiel aufgeheizt, und die Buh-Rufe während der Nationalhymne setzten ein eindeutiges Zeichen. Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Videos und Kommentare verbreiteten sich rasch, die das Pfeifkonzert dokumentierten.

Unter dem Hashtag 'TrumpBooed' sammelten sich Tausende von Beiträgen, die sowohl Erheiterung als auch Kritik ausdrückten. Politische Analysten werten die Episode als weiteres Indiz für die tiefe gesellschaftliche Polarisierung in den USA, die auch vor Sportveranstaltungen nicht Halt macht. Die Knicks selbst äußerten sich offiziell nicht zu dem Vorfall, doch mehrere Spieler zeigten sich in Interviews hinterher irritiert über die politische Einmischung in den Sport. Trump, der bekanntermaßen empfindlich auf Kritik reagiert, ließ den Abend ohne weitere Stellungnahme verstreichen.

Sein Wahlkampfteam wies lediglich darauf hin, dass er die Atmosphäre genossen habe und die Fans 'ihrer Leidenschaft freien Lauf ließen'. Die NBA-Finals endeten mit einem Sieg der San Antonio Spurs, der die Serie ausglich und die Aufmerksamkeit wieder auf das sportliche Geschehen lenkte





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