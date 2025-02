Trump-Berater wollen Bankaufsicht schwächen - Gefahr für Finanzstabilität

Die Berater von US-Präsident Donald Trump treiben Pläne voran, die Aufsichtsbehörden für den Bankensektor zusammenzulegen und zu verkleinern. Dies könnte zu schwerwiegenden Folgen für die Finanzstabilität führen. Gleichzeitig greift Elon Musks Department of Government Efficiency (DOGE) in die Arbeit des Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ein und wirft Verfassungsfragen auf.

Bereits im Dezember berichtete das „Wall Street Journal“ über Gedankenspiele, die Einlagensicherung FDIC aufzulösen und ins Finanzministerium zu überführen. Diese konkretisieren sich laut Insidern nun, zudem diskutierten Trump-Berater darüber, Funktionen der Regulierungsbehörde mit jenen des für die Überwachung des nationalen Kreditwesens zuständigen OCC zu kombinieren.Bereits vor Trumps Amtsantritt warnten Analysten, dass jedweder Versuch, die Einlagensicherung anzutasten, das Vertrauen von Sparern in die Stabilität des Finanzsystems bedeutend schwächen würde. Schließlich garantiert ihr Reservefonds Depositen und trägt in turbulenten Marktphasen dazu bei, Bank Runs im Keim zu ersticken. Die bei der FDIC versicherten Institute tragen das Vehikel selbst – wobei die größten Geldhäuser des Landes auch die höchsten Beiträge zahlen. Somit wollen Regulatoren verhindern, dass in Schieflage geratene Banken wie in der Finanzkrise 2008 mit Steuerzahlergeld gerettet werden müssen. Doch die neue Administration in Washington hat bereits gezeigt, dass sie gegenüber Regulatoren nicht zimperlich ist. So feuerte Trump Anfang Februar den Direktor des Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Rohit Chopra, unter dessen Führung die Verbraucherschutzbehörde in der Regierungszeit von Präsident Joe Biden wiederholt hart gegen Großbanken um J.P. Morgan und Bank of America vorgegangen war und sich somit deren Zorn zugezogen hatte.Über die Leitung des CFPB übernahm Finanzminister Scott Bessent und wies die Behörde an, keine neuen Ermittlungen anzustoßen oder endgültige Entscheidungen zu treffen. Der kommissarisch als Chef des Bureau eingesetzte Russell Vought, eigentlich Direktor des Amts für Verwaltung und Haushaltswesen (Office of Management and Budget), schloss gar die Behördenzentrale und wies alle Mitarbeiter an, ihre Aufsichtstätigkeiten einzustellen. Er habe die Federal Reserve „darüber informiert, dass das CFPB seine nächste Runde an unverwendeten Finanzierungen nicht in Anspruch nehmen wird“, teilte Vought mit – bisher stattet die Notenbank die Behörde mit Mitteln aus. Der kommissarische Direktor hat zudem Leiter wichtiger Abteilungen beurlaubt, worauf diese zurücktraten. Überdies schickte Vought sich in der laufenden Woche an, alle Mitarbeiter vor die Tür zu setzen, die sich noch in der Probezeit befinden. Wie viele Beschäftigte betroffen sind, ist aktuell noch unklar. Die Gewerkschaft der CFPB-Mitarbeiter reagiert mit Klagen und wirft Vought Verstöße gegen die konstitutionell verankerte Gewaltenteilung sowie den Datenschutz vor. Voughts Vorgehen ist eng mit jenem von Elon Musks Department of Government Efficiency (DOGE) abgestimmt, dessen Mitarbeiter sich in der vergangenen Woche Zugang zur CFPB-Zentrale verschafften und auf Computersysteme und Daten zugriffen – angeblich nur mit Leseberechtigung. Musk postete auf seiner Plattform X darauf am Freitag die Nachricht „CFPB R.I.P“ („Ruhe in Frieden“) und fügte dieser ein Grabstein-Emoji hinzu. Teile der Webseite der Behörde sind nicht mehr zugänglich, ihr eigener X-Account ist inzwischen gelöscht.





