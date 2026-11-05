Trump besichtigt Weiße Haus Umbau mit Marmor und Ballsaal-Projekt

Donald Trump inspizierte am Mittwoch den Weißen-Haus-Umbau und unterzeichnete einen Stahlträger. Derzeit streiten Regierung und Gericht über den privaten Ballsaal, dessen Kosten umstritten sind.

Donald Trump inspizierte am Mittwoch die laufenden Umbauarbeiten im Weißen Haus und zeigte dabei besonderes Interesse an der Qualität des Fußboden-Marmors sowie an den geplanten neuen Küchen. Der 80-Jährige nutzte für die Besichtigung den ihm bekannten dicken schwarzen Filzstift, mit dem er einen Stahlträger unterzeichnete, der bereits von zahlreichen Bauarbeitern signiert worden war.

Dies geschah einen Tag nach den Kongresswahlen, bei denen die Republikaner von Trump Niederlagen erlitten hatten.

Innenminister Doug Burgum verkündete direkt nach der Inspektion, dass es sich um einen Tag zum Feiern handle und lobte die Qualitäten von Trump als Baumeister. Burgum verglich das Vorhaben mit der Großen Halle des Volkes in Peking, die Trump übertreffen wolle. Dort hatte Chinas Präsident Xi Jinping den ehemaligen US-Präsidenten im Mai mit militärischen Ehren empfangen. Burgum betonte, dass das neue Design noch größer ausfallen werde als die chinesische Halle.

Rechtliche Konflikte um den Ballsaal

Also read Trump spricht bei erstem Auftritt nach Midterms über Ballsaal

Ein zentraler Bestandteil des Umbaus ist ein riesiger Ballsaal, der bis zu tausend Gästen Platz bieten soll und direkt an den Nationalfriedhof in Arlington angrenzt. Um diesen Bereich tobt seit langem ein juristischer Streit. Der frühere Präsident Barack Obama hatte im Wahlkampf scherzhaft auf Trumps Besessenheit von Hausrenovierungen hingewiesen. Obama erinnerte daran, dass Trump Goldmedaillen mit Superkleber am Kamin im Oval Office befestigt, den Rosengarten zugepflastert und bereits einen Ballsaal gebaut habe, der größer sei als das Weiße Haus.

Am Ende des August billigte der Oberste Gerichtshof in Washington den Weiterbau des Ballsaals bis auf Weiteres. Die Entscheidung ermöglichte es der Trump-Regierung, die Baumaßnahmen fortzusetzen, obwohl Denkmalschützer und Oppositionelle die Maßnahmen stark kritisierten. Der Gerichtshof sah keine hinreichenden Gründe für ein sofortiges Bauverbot, ließ jedoch die rechtlichen Fragen zur Genehmigung offen.

Finanzierung und staatliche Kosten

Advertisement

Donald Trump gab an, dass das Vorhaben des Ballsaals vollständig privat finanziert werde. US-Medien berichteten jedoch widersprüchlich, dass ein großer Teil der geschätzten Kosten in Höhe von bis zu 600 Millionen Dollar von den Steuerzahlern getragen werden könnte. Diese Diskrepanz zwischen der offiziellen Aussage des Präsidenten und den Medienberichten hat die politische Debatte über die Transparenz der Ausgaben weiter angeheizt.

Denkmalschützer werfen der Trump-Regierung vor, gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen umgangen zu haben. Ihnen zufolge wurden keine ausreichenden Schritte unternommen, um die Zustimmung des Kongresses für den Abriss von Teilen der historischen Bausubstanz einzuholen. Diese Vorwürfe deuten darauf hin, dass die Regierung die üblichen Verfahrensschritte zur Erhaltung von Denkmalschutzgebieten missachtet haben könnte.

Politische Auswirkungen der Baumaßnahmen

Trotz der Niederlagen bei den Kongresswahlen setzt Trump seine Visiten im Weißen Haus fort und demonstriert damit seine anhaltende Präsenz im politischen Geschehen. Die Inspektion am Mittwoch diente nicht nur der Kontrolle der Baufortschritte, sondern auch der Inszenierung nach außen. Doug Burgum nutzte die Gelegenheit, um die Bauprojekte als Erfolg zu feiern und die Aufmerksamkeit von den jüngsten Wahlniederlagen abzulenken.

Die Kombination aus mangelnder Zustimmung des Kongresses, umstrittenen Finanzierungsmodellen und den rechtlichen Grauzonen des Obersten Gerichtshofs sorgt für anhaltende Spannungen. Die Frage, ob die Baumaßnahmen wirklich privat finanziert sind oder indirekt auf die Steuerzahler umgelegt werden, bleibt eine der zentralen Kontroversen um das Projekt. Die Denkmalschützer planen weiterhin Rechtsmittel, um den weiteren Fortbau zu stoppen.

Die Inspektion markiert einen neuen Abschnitt in der historischen Debatte um das Weiße Haus. Während Trump auf traditionelle Bauelemente wie Marmor und Stahlbalken setzt, steht die politische Zukunft des Ballsaals unter einem dünnen Eis. Die Medienberichte und die juristischen Auseinandersetzungen werden die öffentliche Wahrnehmung der Maßnahmen maßgeblich beeinflussen. Die nächste Entscheidung des Gerichtshofs wird entscheidend sein.