Trump bestreitet Angriff auf Iran vor US-Wahl

US-Präsident Donald Trump dementiert Berichte über geplante Militärschläge gegen den Iran nach den Zwischenwahlen und behauptet, die USA hätten ihre Ziele erreicht.

US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen über weitere militärische Interventionen gegen den Iran nach den bevorstehenden US-Zwischenwahlen entschieden zurückgewiesen. In einem exklusiven Interview mit der britischen Zeitung " Financial Times" erklärte der Präsident wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale, dass Washington keine unmittelbaren Pläne für einen neuen Angriff hege. Er betonte, dass die USA aktuell alles erreichten, was sie anstreben, und sah keinen unmittelbaren Handlungsbedarf für weitere Eskalationen.

Keine Angriffspläne nach Wahl

Trump widersprach damit Berichten mehrerer Medien, die zuvor über Absprachen zwischen Washington und Israel berichtet hatten, um gemeinsam nach dem Kongresswahltag Luftangriffe auf iranische Ziele zu starten. Der Präsident sagte der "Financial Times", er sei zwar bereit und das Militär schießbereit, falls ein Zuschlagen notwendig sein sollte, jedoch bestehe derzeit vielleicht gar kein solcher Grund. Bereits am Vortag hatte er gegenüber dem Nachrichtenportal "Axios" am Telefon betont, er habe keine Eile, eine endgültige Entscheidung über derartige Maßnahmen zu fällen.

Also read Ölpreise fallen – Trump gibt dem Iran mehr Zeit

Militärische Eskalation vor den Wahlen

Trotz der öffentlichen Dementis gab es in der Nacht zum Dienstag eine militärische Konfrontation. Das US-Militär griff laut Angaben von Donald Trump im Interview mit dem Sender "Fox News" Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus an. Ziel sei eine kürzliche fertiggestellte Luftabwehrstellung gewesen. Trump bezeichnete das Vorgehen als "kleinen Angriff" und versicherte, es handele sich nicht um einen Krieg. Zuvor hatten Medien berichtet, dass eine Stellung der Revolutionsgarden attackiert wurde, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden war.

Spannungen im Oman und Hormus

Die Lage im Persischen Golf bleibt weiterhin angespannt. Ein Tanker wurde vor der Küste des Oman nach Angaben britischer Stellen von zwei unbekannten Geschossen getroffen. Ein Sicherheitsbeauftragte meldete Einschläge im Maschinenraum, der Vorfall ereignete sich rund 26 Kilometer nordöstlich von Lima. Zudem meldeten die iranischen Revolutionsgarden Explosionen an drei Tankern in der Straße von Hormus, die auf Seeminen zurückgehen sollen. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Advertisement

Finanzhilfen für Israel beendet

Parallel dazu kündigte Trump an, dass die USA nach Ablauf des laufenden Jahres keine Militärhilfe mehr an Israel leisten werden. Er habe mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor Monaten vereinbart, die jährlichen Zahlungen in Höhe von vier Milliarden Dollar zu beenden. Israel sei darauf nicht mehr angewiesen. Zudem nutzten einige Demokraten und linke Politiker die Finanzhilfen als Argument gegen Republikaner. Trump versicherte jedoch, Israel weiterhin zu unterstützen, falls es Hilfe benötige.

Regierungsbildung in Jerusalem

In Israel beginnt gut eine Woche nach der Parlamentswahl die formelle Phase der Regierungsbildung. Staatspräsident Izchak Herzog hat am Mittwoch die Konsultationen mit den Vertretern der verschiedenen Parteien in seiner Residenz in Jerusalem gestartet. Bis Donnerstagabend geben die Parteien Empfehlungen ab, wem der Präsident den ersten Auftrag zur Regierungsbildung erteilen soll. Die politische Lage in der Region bleibt durch diese Entwicklungen und die anhaltenden Konflikte in der Straße von Hormus geprägt.