Trump betont seine Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Er hat Gespräche mit Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Pakistans, der Türkei, Ägyptens, Jordaniens und Bahrains geführt. Er hat auch mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif gratulierte Trump zu seinen Bemühungen um den Frieden. Trump hat jedoch die Hoffnung auf eine schnelle Einigung gedämpft, da die Verhandlungen nicht schnell genug verlaufen. Beide Seiten müssen sich Zeit nehmen und alles richtig machen. Es darf keine Fehler geben! Trump betont weiterhin, dass die US-Blockade iranischer Häfen vollständig in Kraft bleibe, bis eine Vereinbarung erzielt, bestätigt und unterzeichnet sei. Der Iran muss verstehen, dass er keine Nuklearwaffen besitzen dürfe.

Trump betont seine Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieg es und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Er habe Gespräche mit Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Pakistans, der Türkei, Ägyptens, Jordaniens und Bahrains geführt.

Er hat auch mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif gratulierte Trump zu seinen Bemühungen um den Frieden. Trump hat jedoch die Hoffnung auf eine schnelle Einigung gedämpft, da die Verhandlungen nicht schnell genug verlaufen. Beide Seiten müssen sich Zeit nehmen und alles richtig machen.

Es darf keine Fehler geben! Trump betont weiterhin, dass die US-Blockade iranischer Häfen vollständig in Kraft bleibe, bis eine Vereinbarung erzielt, bestätigt und unterzeichnet sei. Der Iran muss verstehen, dass er keine Nuklearwaffen besitzen dürfe. Israels Medien berichteten unter Berufung auf einen ranghohen Regierungsvertreter, Trump habe Netanjahu zugesichert, kein endgültiges Abkommen mit Teheran ohne einen Stopp des iranischen Atomprogramms sowie die Entfernung sämtlicher hochangereicherten Urans aus dem Iran zu unterzeichnen.

Iran betont weiterhin, die Kontrolle über die Meerenge zu behalten und die für den globalen- und Gashandel bedeutende Schiffspassage werde auch im Falle eines Abkommens mit den USA unter voller iranischer Verwaltung und Souveränität bleiben. Trumps Darstellung, die Straße von Hormus in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren zu lassen, wird von Fars als unvollständig und widersprüchlich kritisiert. Ein US-Beamter berichtet, der Entwurf für eine Absichtserklärung sieht eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe vor.

In dieser Zeit würde die Straße von Hormus gebührenfrei befahrbar sein. Der Iran würde sich zudem verpflichten, die dort verlegten Minen zu räumen. Im Gegenzug würden die USA ihre Blockade iranischer Häfen aufheben und einige Sanktionsausnahmen gewähren, um dem Iran den freien Ölexport zu ermöglichen. Der Entwurf der Absichtserklärung enthalte ferner die Zusage des Irans, niemals Atomwaffen anzustreben und über die Aussetzung seines Urananreicherungsprogramms sowie die Entfernung seines Bestands an hochangereichertem Uran zu verhandeln.

Die USA würden sich während der 60-tägigen Frist über die Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe iranischer Vermögenswerte zu verhandeln. Iranische Medien berichten, dass man in ein bis zwei Punkten weiterhin Uneinigkeit mit den USA habe





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