US-Präsident Donald Trump hat Katar erneut fälschlicherweise als Nachbarland des Irans mit gemeinsamer Grenze bezeichnet. Ungeachtet einer Seeblockade durch die USA nehmen drei iranische Tanker und zwei Frachtschiffe Kurs auf den Iran. Trump sieht die Bilanz seines Handelns nüchtern, während andere Medien kritisch reagieren. Trump kritisiert auch die israelischen Angriffe auf Beirut und bescheinigt dem Iran eine 'rationale Führung'. Im Iran werden zwei Personen hingerichtet, und die Führung steht vor einer schweren innenpolitischen Zerreißprobe.

US-Präsident Donald Trump hat Katar erneut fälschlicherweise als Nachbarland des Iran s mit gemeinsamer Grenze bezeichnet.

'Sie können direkt über die Grenze gehen, also sind Sie in einer viel gefährlicheren Position', sagte Trump zu Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani am Rande des G7-Gipfels im französischen Évian. Von Katar aus könnte er in den Iran 'buchstäblich laufen', sagte Trump. Von 'jedem anderen Ort' müsse man in den Iran fliegen, nur von Katar aus sei der Fußweg möglich. Katar ist eine Halbinsel am Persischen Golf, die nur an Saudi-Arabien grenzt.

Der Rest des kleinen Landes ist von Wasser umgeben. Die Luftlinie zum Iran beträgt an der schmalsten Stelle, getrennt vom Persischen Golf, etwa 200 Kilometer. Der Iran grenzt unter anderem an den Irak, die Türkei, Afghanistan und Pakistan. Ungeachtet einer Seeblockade durch die USA nehmen drei iranische Tanker und zwei Frachtschiffe Kurs auf den Iran.

Die Schiffe mit lebenswichtigen Gütern an Bord seien vom Indischen Ozean aus auf dem Weg zu Häfen im Süden des Landes, berichtet das iranische Staatsfernsehen. Das US-Militär hatte am Montag in einem Sicherheitshinweis mitgeteilt, dass eine Blockade der iranischen Häfen noch bis Freitag in Kraft bleibe.

Trump sieht die Bilanz seines Handelns nüchtern: 'Sein größter Erfolg beim Rahmenabkommen für die Waffenruhe ist die erwartete Wiederöffnung der Straße von Hormus für den weltweiten Schiffsverkehr, was langfristig die Preise für Energie und andere Güter senken wird. Freilich stellt dies lediglich eine Rückkehr zum Status quo der Vorkriegszeit dar.

' Das Budapester Portalkommentiert ähnlich: 'Der Iran geht aus dem Konflikt gestärkt hervor. Trumps Krieg führte ihm sein eigenes Erpressungspotenzial vor Augen.

' Die spanische Zeitung schreibt: 'Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges ist eine Erleichterung für die internationale Gemeinschaft, die von seinen geopolitischen und wirtschaftlichen Folgen schwer getroffen ist. Es bietet jedoch keine Garantie für Stabilität in der Region.

' Der niederländische 'kommentiert: 'Fast vier Monate Krieg gegen den Iran haben nichts gebracht. Die Straße von Hormus wird - hoffentlich - wieder geöffnet, aber sie war nur deshalb gesperrt, weil die USA und Israel einen Krieg gegen den Iran begonnen haben. Genau wie das 'Friedensabkommen' in Gaza ist auch das Abkommen mit dem Iran kein Abkommen, sondern die Verlängerung eines Waffenstillstands, wobei die Klärung der wichtigsten Fragen auf später verschoben wurde.

' Das Abkommen mit dem Iran geht nach den Worten von US-Präsident Donald Trump in eine zweite Phase. Die USA würden jedoch kein Geld im Iran investieren, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich.

'Wir haben unsere Vereinbarung mit dem Iran getroffen, und sie sollte erfolgreich sein', erklärt er. Die zweite Phase werde seiner Ansicht nach einfacher werden. Zugleich betont der US-Präsident, der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen. US-Präsident Donald Trump kritisiert die israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut.

Er habe Israel deutlich gemacht, dass ihm das nicht gefallen habe, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu müsse im Hinblick auf den Libanon verantwortungsvoller agieren. Wenn Israel seine Aufgaben nicht erledigen könne, ohne alle anderen zu töten, solle Syrien sich um die Hisbollah-Miliz kümmern, erklärt Trump weiter. Dies habe er Israel vorgeschlagen.

Auf die Frage, ob er von Netanjahu frustriert sei, entgegnet Trump: 'Nein, wir haben eine großartige Beziehung.

' Dem Iran bescheinigt der US-Präsident inzwischen eine 'rationale Führung'. Im Iran werden offenbar zwei Personen hingerichtet, die als 'bewaffnete Anführer der Unruhen von Anfang 2026' bezeichnet wurden. Dies berichtet die und beruft sich auf die Justiznachrichtenagentur Mizan. Die beiden Männer wurden demnach wegen eines 'Krieges gegen Gott', wegen Korruption, Beschädigung von öffentlichem und privatem Eigentum sowie wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit verurteilt.

Nach dem geplanten Ende der militärischen Konfrontation mit den USA steht die Führung des Iran Experten zufolge vor einer schweren innenpolitischen Zerreißprobe.

'Mit dem Ende des Krieges beginnen die eigentlichen Probleme für das klerikale Establishment des Iran', sagt Hamidreza Azizi von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Ein hochrangiger Vertreter des Iran bezeichnet das Abkommen zur Beendigung des Krieges als 'zweischneidiges Schwert', da die Erwartungen der kriegsmüden Bevölkerung extrem hoch seien. Sollte die Führung die Lebensbedingungen nicht rasch verbessern, drohten neue Massenproteste. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist verheerend.

Der Iran leidet unter einer extrem hohen Inflation, einer verfallenden Währung und massiver Arbeitslosigkeit





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