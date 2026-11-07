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Trump bietet Dana White Weißen-Haus-Sprecherposten an

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Trump bietet Dana White Weißen-Haus-Sprecherposten an
Donald Trump · Dana White · Weißen Haus
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Donald Trump hat UFC-Chef Dana White das Amt des Sprechers im Weißen Haus angeboten. White lehnte ab, soll aber zur Besprechung erscheinen. Hintergrund ist die Wahlniederlage.

US-Präsident Donald Trump hat einen ungewöhnlichen Schritt unternommen, um die vakante Position des Sprechers im Weißen Haus zu besetzen. Er bot den Kampfsport -Unternehmer Dana White offiziell den Job an. Dieser Vorschlag entstand im Anschluss an die schwere Wahlniederlage der Republikaner bei den Parlamentswahlen.

Das Angebot und die erste Reaktion

Trump publizierte seine Mitteilung auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social. Dort wandte er sich direkt an White und schrieb: "Dana, bitte nimm den Job an." Die Reaktion aus White-Führungskreisen erfolgte innerhalb weniger Stunden. Der Nachrichtenkanal CNN berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass White das Angebot abgelehnt habe.

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Andere Quellen deuten jedoch auf weitere Kontakte hin. Das Promiportal TMZ zitierte Informanten, die besagen, dass White beabsichtigt, am kommenden Montag das Oval Office im Weißen Haus aufzusuchen. Dort soll mit dem Präsidenten persönlich über die Angelegenheit gesprochen werden. Diese Entwicklung hat für Verwirrung über die Ernsthaftigkeit des Angebots gesorgt.

Hintergrund: Unruhen und politische Strategie

Die Debatte um den Sprecherposten ist tief in die aktuelle politische Lage nach der Parlamentswahl eingebettet. Die Demokratische Partei hatte dort einen erdrutschartigen Sieg über Trumps Republikaner errungen. Die Frage, ob das Angebot ernst gemeint war oder Teil einer taktischen Kampagne gegen die Demokraten diente, bleibt offen.

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Trump ging in seinen Posts noch einen Schritt weiter. Er bat White explizit darum, Kämpfer aus der UFC als seine "Assistenten" mitzubringen. Begründet wurde dies mit dem Bedürfnis nach Schutz vor sogenannten "wahnsinnigen Linken". White hatte zuvor auf Instagram ein Bild von sich am Podium im Briefing-Raum veröffentlicht. Der Caption lautete: "Auf zu einem neuen Kapitel."

Vorgeschichte: Instabilität im Sprecheramt

Der Sprecherposten ist seit mehreren Wochen vakant. Die im Oktober eingestellte Katie Zacharia trat das Amt bereits nach wenigen Tagen wieder nieder. Ihr Auftritt bei einer kurzen Pressekonferenz war von deutlich spürbarer Unsicherheit geprägt. Dies führte zu einer schnellen Entscheidung zur Trennung der Wege.

Seither besteht eine Lücke in der direkten Kommunikation des Weißen Hauses zur Presse. Die Nominierung von White sticht durch ihren unorthodoxen Charakter heraus. Sie markiert einen deutlichen Bruch mit der bisherigen Tradition der Amtsinhaber.

Auswirkungen auf die Medienlandschaft

Die Nachricht sorgt für hohe Aufmerksamkeit in den Medien. Während CNN die Ablehnung betont, liefert TMZ Details zu weiteren Gesprächen. Diese Diskrepanz in den Berichten erschwert eine klare Einschätzung der aktuellen Absichten beider Seiten.

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Die Situation bleibt dynamisch. Die Begegnung im Oval Office am Montag wird als entscheidender Wendepunkt betrachtet. Sie könnte klären, ob eine Zusammenarbeit trotz der Ablehnung in einer anderen Form geplant ist. Die politische Landschaft reagiert sensitiv auf solche Entwicklungen.

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