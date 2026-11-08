Trump bietet UFC-Chef Dana White Posten des US-Pressesprechers an

US-Präsident Donald Trump hat UFC-Manager Dana White das Amt des Pressesprechers im Weißen Haus angeboten. Die Reaktionen reichen von Zustimmung bis zu Vorwürfen der Unvereinbarkeit.

US-Präsident Donald Trump hat dem führenden Mixed-Martial-Arts-Organisator Dana White das Amt des Pressesprechers im Weißen Haus angeboten. Die Nachricht wurde am Samstag von Trump auf der Plattform X verbreitet, während CNN sich auf informierte Quellen berief, um das Gespräch zwischen beiden zu bestätigen. Dana White, der Präsident und CEO der UFC ist, bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass er am Montag im Oval Office eintreffen wird, um die Angelegenheit direkt mit dem Präsidenten zu besprechen. Die Position des US-Pressesprechers gilt allgemein als eine der einflussreichsten und sichtbarsten Rollen in der amerikanischen Regierung.

Offizielle Bestätigung und Treffen im Oval Office

White bestätigte den medialen Bericht, dass er nach Washington fliegen und die Besprechung am kommenden Montag durchführen werde. In einer Erklärung nach einer Boxveranstaltung in London sagte er, er könne erst nach dem Treffen weitere Details preisgeben, sei sich aber sicher, dass es danach viel zu besprechen geben werde. Allerdings betonte White, dass er bereits viel Arbeit habe, ohne sich explizit zur Annahme oder Ablehnung des Angebots zu äußern. Das Weiße Haus hat die Nachricht auch auf einem seiner offiziellen Kanäle geteilt, wodurch die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese ungewöhnliche Berufung gelenkt wurde. Donald Trump und Dana White sind seit mehr als 25 Jahren persönliche Freunde und verbrachten jüngst Zeit zusammen.

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Politische Motive und Forderung nach Bewachern

In seinem Post auf X fügte Trump hinzu, er habe White auch gebeten, Kämpfer der UFC als Assistenten mitzubringen, um das Team gegen die linke Opposition zu stärken. Trump nannte explizit sechs Namen, wobei zwei der Personen aus Russland stammen und eine aus Brasilien. Die Darstellung im Weißen Haus erfolgte in einem Kontext, der als Teil einer Kampagne gegen die Demokratische Partei interpretiert wird, nachdem diese bei den jüngsten Parlamentswahlen einen deutlichen Sieg errungen hatten. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses, der anonyme Auskunft gab, erklärte gegenüber der Washington Post, das Angebot sei als Scherz gemeint gewesen. Steven Cheung, der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, unterstützte diese Auffassung, indem er Trumps Beitrag mit den Worten Na klar! Mach das, @DanaWhite! begleitete.

Konflikte mit der beruflichen Identität des UFC-Managers

Sollte Dana White den Posten tatsächlich annehmen, entstehen sofort massive Interessenkonflikte zu seiner bestehenden Tätigkeit. Als Chef der UFC, des weltweit größten und erfolgreichsten MMA-Unternehmens, unterhält Dana White zahlreiche Werbe-Partnerschaften mit großen amerikanischen Konzernen. Diese wirtschaftlichen Verflechtungen wären mit der neutralen Rolle eines staatlichen Pressesprechers kaum vereinbar. Darüber hinaus ist Dana White Mitglied des Aufsichtsrats des Social-Media-Unternehmens Meta von Mark Zuckerberg. Diese双重 (doppelte) Position im privaten und öffentlichen Sektor würde erhebliche rechtliche und ethische Fragen aufwerfen, wenn er eine Regierungsfunktion übernehmen würde.

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Vergangenheit und öffentliche Wahrnehmung von Dana White

Dana White ist eine der ersten öffentlichen Persönlichkeiten, die Donald Trump bei dessen Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2016 aktiv unterstützten. Er trat in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig bei Wahlkampfveranstaltungen auf und sprach auch auf der Party nach dem Wahlsieg 2024. Der 57-jährige ist bekannt für seine direkte, teils vulgäre Art in Interviews und seine enge Vernetzung mit der politischen Rechten in den USA. Die UFC lädt den überzeugten MMA-Fan Trump regelmäßig zu großen Kampfsportevents ein. Anlässlich von Trumps 80. Geburtstag im Juni veranstaltete die UFC eine spezielle Veranstaltung zu seinen Ehren, was die persönliche Verbundenheit unterstreicht.

Medienberichte und Reaktionen der Öffentlichkeit

Neben der offiziellen Bestätigung durch White berichtete das Promiportal TMZ, dass White am Montag mit Trump im Weißen Haus sprechen werde, um die Details zu klären. Vor dem Angebot veröffentlichte Dana White ein Bild auf Instagram, das ihn hinter dem Rednerpult im Presseraum des Weißen Hauses zeigte. Das Foto, das möglicherweise von einer KI generiert wurde, trug die Caption Auf zum nächsten Kapitel. Während das Weiße Haus die Nachricht offiziell teilte, bleibt die Ernsthaftigkeit des Angebots aufgrund der Anspielungen auf einen Scherz unsicher. Die öffentliche Debatte dreht sich nun darum, ob dies eine ernsthafte Berufung oder ein politisches Statement gegen die Opposition war.