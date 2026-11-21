Donald Trump stellt seinen Stabschef Stephen Miller als potenziellen Nachfolger vor und pries ihn als mächtigsten Mann der Welt. Ein Amtsantritt 2028 bleibt unbestätigt.

Donald Trump hat seinen aktuellen Stabschef Stephen Miller am Freitag im Weißen Haus direkt angesprochen und ihn potenziell für die republikanische Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2028 ins Spiel gebracht. Bei einer Pressekonferenz fragte der US-Präsident Miller halb scherzhaft, ob dieser für das Präsidentenamt kandidieren wolle, was auf einen möglichen Interessenkonflikt mit anderen hochrangigen Parteimitgliedern hindeutet. Trump schien dem ultrarechten Hardliner dabei einen klaren Vorzug vor seinem eigenen Vizepräsidenten JD Vance sowie dem designierten Außenminister Marco Rubio zu geben, die ebenfalls anwesend waren. Mit den Worten Er war besser als diese beiden hier unterstrich er seine persönliche Sympathie für Millers Politiklinie.

Neue Rolle nach Ernennung zum Stabschef

Stephen Miller ist seit gestern der offizielle Nachfolger von Susie Wiles, die ihre Position als Stabschefin niedergelegt hat. Trump ernannte Miller einen Tag nach der schweren Niederlage seiner Republikaner bei den jüngsten Kongresswahlen in diese entscheidende Führungsposition. Die Änderung im Umfeld des Präsidenten kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Partei mit den Ergebnissen der Wahlen konfrontiert ist und sich neu positionieren muss. Miller hat diese Chance angenommen, um seine starke influence innerhalb der Administration weiter auszubauen und zu festigen.

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Trump preist Miller als mächtigsten Mann

In den höchsten Tönen lobte Donald Trump seinen neuen Berater und nannte ihn den mächtigsten Mann auf der Welt. Diese euphorische Beschreibung hebt Millers zentrale Bedeutung für die gegenwärtige Politik der Vereinigten Staaten hervor. Trump betonte, dass er Miller als einen seiner vertrauenswürdigsten Berater und einen großartigen Kämpfer für die Interessen der Bürger einschätzt. Diese öffentliche Würdigung dient dazu, Millers Autorität im Kabinett und innerhalb der Republikanischen Partei weiter zu stärken.

Millers Ideologie und Migrationspolitik

Stephen Miller gilt weithin als der Vordenker der harten Migrationspolitik, die die Regierung Trumps prägt. Der 41-jährige Berater sieht eine Invasion von Migranten als direkte Bedrohung für die USA und die gesamte westliche Zivilisation. Laut Medienberichten war er die treibende Kraft hinter den forcierten Massenabschiebungen durch die Einwanderungsbehörde ICE. Er hat diese ideologischen Ansichten in konkrete und teilweise umstrittene politische Maßnahmen übersetzt, die die Immigration strikt regulieren sollen.

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Gegenseitige Wertschätzung vor Journalisten

Miller bedankte sich bei seiner Ansprache vor den Journalisten im Weißen Haus für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er behauptete, was Präsident Trump in den vergangenen zwei Jahren erreicht hat, übertrifft bei weitem alles, was irgendein anderer Präsident in der amerikanischen Geschichte je erreicht hat. Diese Aussage unterstreicht die enge Bindung zwischen dem Präsidenten und seinem Stabschef. Sie dient dazu, die geleistete Arbeit der letzten Amtsperiode als historisch einzigartig darzustellen und die Basis für zukünftige politische Ambitionen zu legen.

Ambitionen auf die Präsidentschaft 2028

Ob Stephen Miller tatsächlich eine Kandidatur für das Präsidentenamt anstrebt, bleibt bisher ungeklärt. Bislang hat weder er selbst noch ein offizieller Vertreter der Republikanischen Partei bestätigt, ob er in zwei Jahren tatsächlich antreten wird. Die Spekulationen wurden jedoch durch Trumps öffentliche Fragen und die explizite Nennung seines Namens vor Vance und Rubio angefacht. Ein solcher Schritt würde eine massive Verschiebung im internen Machtkampf der Partei bedeuten.