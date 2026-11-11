Ex-Verteidigungsminister Guttenberg berichtet von Spaltungen bei den Republikanern, die Trumps politische Position bedrohen. Die Risiken für seinen Reigenschluss und mögliche Gegenmaßnahmen werden beleuchtet.

In einem exklusiven Gespräch mit Paul Ronzheimer enthüllte der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, dass die Loyalität der Republikaner gegenüber Donald Trump (80) nicht mehr so fest sei, wie zuvor angenommen. Guttenberg, der in den USA lange lebte und dort Kontakte pflegt, spricht von ersten Rissen in der inzwischen als "sklavisch loyal" bezeichneten Partei.

Revitalisation der Partikritik

Guttenberg erläutert, dass Trump selbst die Wahlniederlage in den Midterms in die Hand genommen hat. Vor der Wahl forderte er seine Anhänger auf, als würde er selbst auf dem Wahlzettel stehen, was die Politik der Partei in die Hocke brachte.

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Diese Strategie kam schließlich zu einem Rückschlag, denn die Wähler verfolgten den Wunsch von Trump, was zu einer "Dellen" in seiner politischen Energie führte. Während Trumps öffentliche Auftritte häufig von Andechnungen begleitet wurden, hat die Unterstützung innerhalb seines eigenen Kreises nachgelassen.

Spannungen im republikanischen Führungskreis

Der damalige Vizepräsident J.D. Vance (42) murmelt bereits nach der Wahl über Kritik an Iran-Kriegsentscheidungen und hohen Lebenshaltungskosten, ohne Trump jedoch direkt anzugreifen. Guttenberg sieht dies als Hinweis dafür, dass Vance darüber nachdenkt, Trumps Nachfolger zu werden, sollte der Präsident beschließen zu treten.

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Guttenberg nennt sogar einen potenziellen Impeachment, falls Trump weitere schwere Fehltritte begeht. Er kündigt gleichzeitig an, dass Vance sich diese Option offen hält, was die politische Stabilität der Republikanischen Partei noch mehr gefährdet.

Gefahren im internationalen Engplankünden

Guttenberg betont, dass Trump auch weiterhin als "Friedensbringer" in die Geschichte eingehen will. Doch seine Pläne, die Ukraine zu unterstützen, stehen nun in der Kritik der Kongresse, die ein Opfer der Ukraine "auf dem Silbertablett" sehen wollen. Gleichzeitig warnt er, dass Trumps Kurs gegen den Iran und möglicherweise auch gegen Nordkorea zu einer Sackgasse führen könnte.

Falls Trump bei der Ukraine und Iran scheitert, könnte er sich laut Guttenberg nach Nordkorea wenden und versuchen, mit Kim Jong-un (42) einen Friedensdeal zu schließen. Ziel sei, sich als "Friedenspräsident" in die Geschichte einzuprägen, obwohl dies die Ukraine und die internationale Stabilität gefährden könnte.

Ausblick - Gegenmaßnahmen und der mögliche Rücktritt

Um mögliche juristische Konsequenzen abzuwenden, muss Trump laut Guttenberg bereits vor einem Rücktritt Begnadigungen für sich und seine Familie einfordern. Gleichzeitig müsse er seine politischen Erfolge sichern, um sein erbdächliches "Legacy" zu schützen.

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Der Politikexperte warnt, dass die Spaltung innerhalb der Republikanischen Partei Trump in einer einzigen zwielichtigen politische Position landen lässt. Es bleibt abzuwarten, ob gleichzeitig die Verantwortung für die Ukraine und die aktuellen geopolitischen Spannungen bei einem möglichen Rücktritt auftauchen und welche Konsequenzen daraus für die US- und Weltpolitik folgen werden.