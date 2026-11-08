Trump dementiert: Kein Pressesprecher-Duell mit Dana White im Weißen Haus

Donald Trump erklärt, dass das Angebot an Dana White, sein Pressesprecher zu werden, nur ein Scherz war. Dennoch findet Montag ein Treffen statt, das andere Themen behandelt.

Donald Trump hat die Spekulationen um eine mögliche Berufung von Dana White zum neuen Pressesprecher im Weißen Haus offiziell dementiert. Der ehemalige US-Präsident betonte vor Reportern, dass seine früheren Äußerungen, White solle den Posten übernehmen und dabei sechs UFC -Kämpferinnen und -Kämpfer als Assistenten mitbringen, lediglich ein Scherz gewesen seien. Diese Entwicklung markiert ein Ende der intensiven Medienberichterstattung, die auf die absurde Idee einer schlagkräftigen Medienabteilung des Präsidenten abzielte.

Trump räumte jedoch ein, dass Dana White die Vorstellung, Pressesprecher zu sein, durchaus gefeilt habe. Trotz der Dementi der romantischen Idee eines schützenden Kämpfer-Teams, das vor den "wahnsinnigen Linken" schützen sollte, bestätigte Trump, dass sich beide Männer am Montag tatsächlich treffen werden. Das Treffen in Washington wird jedoch nicht das Presseamt zum Thema haben, sondern sich auf andere Angelegenheiten konzentrieren.

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Hintergrund des angebotenen Pressesprecher-Duos

Dana White hatte am Samstag zu dem fragwürdigen Angebot erklärt, er werde nach Washington fliegen und sich am Montag mit Trump treffen. "Danach werde ich mehr dazu sagen können", verkündete der UFC-Chef seinerzeit. Kurz darauf veröffentlichte er ein Bild in seinen Instagramstories, das ihn hinter dem Rednerpult im Presseraum des Weißen Hauses zeigte. Das Foto wird als KI-generiert eingestuft. In der Bildunterschrift hieß es "On to the next chapter", übersetzt also: Auf zum nächsten Kapitel.

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Dana Whites Rolle und Beziehung zum Präsidente

Dana White ist bekannt als ein Freund drastischer Sprache und nutzt in Interviews, Podcasts und Pressekonferenzen häufig vulgäre Schimpfwörter. Er verfügt über beste Beziehungen zum US-Präsidenten und trat in der Vergangenheit bei zahlreichen Wahlkampfveranstaltungen auf. Der überzeugte UFC-Fan Trump lädt White regelmäßig zu großen Kampfsportevents ein. Diese enge Verbindung bildete den Nährboden für die Gerüchte über eine mögliche politische Karriere des Sportveranstalters.

Lücke im Presseteam und kommende Schritte

Der Sprecherposten im Weißen Haus ist schon seit Wochen unbesetzt. Die im Oktober eingesetzte Katie Zacharia gab das Amt nach nur wenigen Tagen auf. Mit dem geplanten Gespräch am Montag zwischen Trump und White soll jetzt jedoch eine andere Richtung für die Kommunikation der Trump-Administration beschritten werden. Die genaue Agenda des Treffens bleibt unklar, doch die Diskussionen um das Pressesprecher-Duo sind damit vorerst beigelegt.