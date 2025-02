Trump deutet auf erstes Treffen der USA, Russlands und der Ukraine auf der Münchner Sicherheitskonferenz hin

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag angedeutet, dass es auf der Münchner Sicherheitskonferenz bereits zu einem ersten Treffen von Russen, Amerikanern und Ukrainern kommen könnte. Das Treffen soll am Freitag stattfinden und von hochrangigen Vertretern der drei Länder geführt werden. Die ukrainische Regierung bestätigt das Treffen aber noch nicht.

US-Präsident Donald Trump deutet an, dass es auf der Münchner Sicherheitskonferenz bereits zu einem ersten Treffen von Russen, Amerikanern und Ukrainern kommen könnte. Am Freitag soll ein Treffen „ranghoher Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA“ stattfinden. „Sie haben morgen ein Treffen in München . Russland wird dort mit unseren Leuten sein. Die Ukraine ist auch eingeladen“, sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten im Weißen Haus in Washington.

„Ich bin mir nicht sicher, wer genau aus welchem Land dort sein wird, aber es sind hochrangige Leute aus Russland, der Ukraine und den Vereinigten Staaten dabei“, so Trump gegenüber Reportern. Auf Nachfrage nach weiteren Einzelheiten lehnte das Weiße Haus einen Kommentar ab. „Die Ukraine hat bisher außer den Medien keine Kenntnis davon“, sagte eine ukrainische Quelle, die anonym bleiben wollte, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Bis jetzt hat niemand davon gehört.“ Die russische Botschaft in Washington und die Mission bei den Vereinten Nationen in New York reagierten am Donnerstagabend nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Aus dem Kreml gab es keine Stellungnahme zu dem Treffen. Auch von der russischen Botschaft in Berlin lag zunächst keine Stellungnahme vor. \Trump und Putin hatten bei ihrem knapp 90-minütigen Telefonat vereinbart, dass die Gespräche in einem Drittland stattfinden sollen. „Sie haben Einladungen ausgetauscht, und jetzt hat Präsident Trump eine ständige Einladung, Russland zu besuchen, und der russische Präsident hat eine ständige Einladung, die Vereinigten Staaten zu besuchen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Donnerstagabend. „Sie haben die Vereinbarung getroffen, umgehend ein Arbeitstreffen in einem Drittland zu arrangieren und abzuhalten“, so Peskow gegenüber dem VGTRK-Journalisten Pavel Zarubin. Dieses Treffen würden die Berater nun auf Arbeitsebene koordinieren. \Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Donnerstag in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen mit Bezug auf das Telefonat Trump und Putins am Vortag: „Auf die eine oder andere Weise wird die Ukraine natürlich an den Verhandlungen teilnehmen.“ Es wird beides geben, einen bilateralen russisch-amerikanischen Teil des Dialogs und einen Bereich im Zusammenhang mit der Beteiligung der Ukraine“, zitierte die Nachrichtenagentur Tass Peskow. Die Nato und ihre europäischen Mitglieder spielen laut Peskow eine Rolle bei der „Notwendigkeit des Friedens“ in der Ukraine. Er fügte hinzu, dass die Verhandlungen „viele Menschen betreffen“ werden. Auch auf die Frage, ob er garantieren könne, dass der Ukraine nicht am Ende ein Deal aufgezwungen werde, den das Land gar nicht wolle, sagte er: „Das ist letztlich nicht meine Entscheidung.“ Der Präsident führe die Verhandlungen und spreche mit beiden Seiten. „Niemand wird alles bekommen, was er will.





