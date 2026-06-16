Trump deutet mögliche Wende in Russland-Politik an

Beim G7-Gipfel in Frankreich signalisierte US-Präsident Donald Trump eine härtere Haltung gegenüber Russland. Er forderte Verhandlungen und drohte mit neuen Sanktionen. Dies markiert einen möglichen Kurswechsel nach seinem Treffen mit Putin in Alaska.

Beim G7-Gipfel in Évian-les-Bains zeichnet sich eine mögliche Neuausrichtung von US-Präsident Donald Trump im Ukraine -Konflikt ab. Nach Einschätzung deutscher Regierungsvertreter habe sich Trump s Ton gegenüber Russland verändert.

Es gebe eine Änderung der Tonalität, hieß es nach der Ukraine-Sitzung. Alle Teilnehmer seien sich einig gewesen, dass der Druck auf Russland erhöht werden müsse. Trump forderte Russland zu Verhandlungen mit Kiew auf und drohte sogar mit der Wiederaufnahme von US-Sanktionen gegen russische Öl-Exporte. Die USA würden bald in der Lage sein, dies zu tun, sagte Trump.

Er betonte, Russland sollte ein Abkommen schließen. Die G7-Staats- und Regierungschefs hatten zuvor beschlossen, den Druck auf Russland im Ukraine-Krieg zu verstärken und zusätzliche Sanktionen im Energiebereich angekündigt. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu früheren Begegnungen. Im August 2025 in Alaska hatte Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin regelrecht hofiert und ihm den roten Teppich ausgerollt.

Kritiker warfen damals vor, dass Trump Putin diplomatisch aufgewertet habe, ohne etwas zu erreichen. Dem US-Präsidenten wurde in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, pro-russische Positionen zu übernehmen. Das Signal von Anchorage habe sich nun geändert, so die Einschätzung von Beobachtern. Trump selbst räumte ein, dass er in den vergangenen Monaten auf den Iran fokussiert gewesen sei.

Dies trete nun aber in den Hintergrund. Er werde sich jetzt wieder mit der Ukraine beschäftigen, auch wenn die USA bis auf Waffenverkäufe, die von der EU bezahlt würden, eigentlich nichts mit dem Konflikt zu tun hätten. Der einzige Grund, warum ich dabei bin, ist, dass ich nicht mehr jeden Monat 25.000 junge Menschen sterben sehen will, erklärte Trump. Das Ganze sei lächerlich.

Er werde deshalb alles tun, was er könne, um den Krieg zu beenden. Bundeskanzler Friedrich Merz sowie die Präsidenten Frankreichs und der Ukraine, Emmanuel Macron und Wolodymyr Selenskyj, nahmen ebenfalls an den Beratungen teil. Russland hat bisher kein Interesse an Verhandlungen mit der Ukraine gezeigt und setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit Spannung, insbesondere ob Trump tatsächlich zu einer härteren Linie gegenüber Moskau übergeht oder ob es sich nur um taktische Rhetorik handelt. Experten weisen darauf hin, dass Trumps unberechenbare Außenpolitik immer wieder für Überraschungen sorgt. Der Ausgang des Gipfels könnte weitreichende Folgen für den Ukraine-Krieg und die transatlantischen Beziehungen haben. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die angekündigte Änderung der Tonalität auch in konkreten Maßnahmen mündet





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