Trump droht mit Übernahme von Ölinfrastruktur und totaler Kontrolle über Iran

US-Präsident Donald Trump hat erneut Drohungen an das Mullah-Regime in Iran gewiesen, nachdem er die zweite Nacht in Folge Ziele bombardieren ließ. Trump hat die Insel Charg und die Ölinfrastruktur des Landes ins Visier genommen und drohte mit einer Übernahme weiterer Ölinfrastruktur und der 'totalen Kontrolle über ihre Öl- und Gasmärkte'.

Im Krieg gegen den Iran geht es für Donald Trump seit Wochen nicht voran – jetzt versucht er wieder einmal mit der Flucht nach vorne!

Nachdem er die zweite Nacht in Folge Ziele im Iran bombardieren ließ, schickte er über seine Social-Media-Plattform 'Truth Social' Droh-Salven Richtung Mullah-Regime. Vor allem auf die Ölinfrastruktur hat Trump es abgesehen. Die USA würden die Insel Charg 'in nicht allzu ferner Zukunft einnehmen', schrieb der US-Präsident. Gesehen ist die kleine, aber strategisch extrem wichtige Insel, auf der sich ein Terminal befindet, über das fast der gesamte Ölexport des Irans abgewickelt wird.

Mögliches Kalkül hinter einer Besetzung: Der Verlust der wichtigen Insel könnte die Machthaber im Iran so unter Druck setzen, dass sie im Gegenzug die Blockade der Straße von Hormus beenden. Trump drohte mit einer Übernahme weiterer Ölinfrastruktur und letztlich der 'totale Kontrolle über ihre Öl- und Gasmärkte'.

Dann ein Vergleich, den Teheran wohl auch als Drohung verstehen soll: Die nächsten Schritte würden zur 'totale Kontrolle über ihre Öl- und Gasmärkte' führen – auf ähnliche Weise, wie man das bereits in Dort gezeigt hatte. Trump sprach offen davon, das Land 'zu führen' und sein Öl zu vermarkten, nachdem US-Kräfte Machthaber Nicolás Maduro gefasst und in die USA gebracht hatten. Die Marine, Luftwaffe, Radar- und Flugabwehrsysteme sowie alle sonstigen Verteidigungseinrichtungen des Iran wurden heute Nacht mit aller Härte getroffen.

Trump schrieb dazu auf 'Truth Social', dass die Marine, Luftwaffe, Radar- und Flugabwehrsysteme sowie alle sonstigen Verteidigungseinrichtungen des Iran heute Nacht mit aller Härte getroffen wurden





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