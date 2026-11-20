Die US-Regierung unter Donald Trump übt massiv Druck auf Kiew aus, um bis Anfang Januar einen Friedensvertrag mit Russland zu erzwingen. Der Plan sieht Gebietsabtretungen vor, während Präsident Selenskyj dem Widerstand leistet.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump treibt die Friedensverhandlungen im Ukraine -Krieg mit massivem Zeitdruck voran. Washington erwartet von Kiew und europäischen Verbündeten ein umfassendes Abkommen mit Russland bis Anfang Januar, noch bevor die Demokraten die Kontrolle über den US-Kongress zurückgewinnen. Dieser strategische Zeitplan wurde zunächst von der Financial Times berichtet und unterstreicht die Dringlichkeit der amerikanischen Diplomatie.

Spezialgesandte führen Geheimdiplo matie in Moskau und Berlin

Die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff haben in den vergangenen Tagen intensive Gespräche in Moskau, Dublin und Berlin geführt. Ein europäischer Regierungsvertreter bestätigte nach einem Treffen mit den beiden Unterhändlern, dass die Amerikaner einen erheblichen Druck aufbauen. Es bestehe die Sorge, dass nur immense ukrainische Zugeständnisse den Weg zu einer Einigung freimachen könnten. Ein weiterer Beamter charakterisierte die Situation mit den Worten, dass die Amerikaner sehr eilig seien, während der russische Präsident Putin keinen Zeitdruck verspüre.

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Moskaus Forderungen: Gebietsverluste und Nato-Austritt

Der Kreml hat seine Bedingungen für einen Waffenstillstand klar definiert. Die Ukraine soll laut den Forderungen Moskaus die territorialen Verluste im Osten offiziell anerkennen, auf eine Mitgliedschaft in der Nato verzichten und ihre militärischen Streitkräfte deutlich begrenzen. Um Kiew zu diesen Zugeständnissen zu zwingen, setzt Washington auf wirtschaftliche und militärische Hebel. Dazu gehören verzögerte Lieferungen von Patriot-Raketen und eine Drosselung der Geschwindigkeit beim Satellitensystem Starshield von SpaceX.

Selenskyj leistet Widerstand gegen Druck und Gebietsabtretung

Präsident Wolodymyr Selenskyj widersetzt sich dem amerikanischen Druck und lehnt eine Kapitulation unter den aktuellen Bedingungen ab. Er betonte bereits am 14. November, dass er nicht das Recht habe, über die Zukunft ukrainischer Territorien allein zu entscheiden. Ein möglicher Friedensvertrag müsse den Willen der betroffenen Bevölkerung durch eine Befragung respektieren. Selenskyj fordert zusätzlich eine militärische Präsenz von US- und europäischen Soldaten als Schutzgarantie nach einem Kriegsende, eine Forderung, die der Kreml kategorisch ausschließt.

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Treffen in Shenzhen: Trump bezeichnet Putin als Freund

Am Donnerstag kam Donald Trump in der chinesischen Metropole Shenzhen zu einem Dreiklangstreffen mit dem russischen Chef Wladimir Putin und dem chinesischen Staatsführer Xi Jinping zusammen. Anschließend verkündete Trump, die Führung in Moskau sei prinzipiell bereit, Frieden zu schließen. Er bezeichnete Wladimir Putin mehrfach als Freund und beharrte auch am Freitag darauf, dieses Bild aufrechtzuerhalten, als Journalisten nachfragten.

Zweideutige Signale aus Washington und Kiew

Trotz der öffentlichen Freundlichkeit zwischen den Staatschefs bleiben die Spannungen hoch. Als Reporter den US-Präsidenten fragten, ob Putin auch ein Freund der USA sei, wich Donald Trump der Antwort aus und sagte, dazu könne er nichts aussagen. In Kiew wächst die Angst, dass die USA die Ukraine zu einem Abkommen zwingen wollen, das den Bedingungen des Kremls entspricht. Ein ukrainischer Spitzenbeamter bestätigte gegenüber der Financial Times, dass Donald Trump das Ende des Konflikts bis zum Januar vorantreiben wolle.