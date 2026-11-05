Trump entlässt Kriegsminister Hegseth nach Midterm-Aus

Nach dem klaren Verlust von Senat und Repräsentantenhaus bei den Midterms droht Kriegsminister Pete Hegseth das Aus. Die Demokraten suchen nach Sündenböcken für den Wahlabend.

Präsident Donald Trump steht nach dem ernüchternden Ergebnis der US-Zwischenwahlen vor der schwierigen Aufgabe, die Verantwortung für den massiven Verlust der Macht im Kongress zu klären. Die Republikaner scheiterten sowohl bei der Wahl zum Senat als auch zum Repräsentantenhaus, wodurch die Demokraten erstmals seit langer Zeit wieder beide Kammern des US-Kongresses kontrollieren. Dieser doppelte Rückschlag hat die politische Landschaft im Weißen Haus nachhaltig verändert und eine innenpolitische Neuausrichtung unter Druck gesetzt.

Politische Ursachen für den republikanischen Verlust

Der Absturz der Republikaner bei den Wahlen wird vorrangig auf die steigenden Energiepreise und die anhaltende Inflation zurückgeführt, die viele Wähler als direkte Folgen des aktuellen Kriegsengagements werteten. Diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten sorgten dafür, dass traditionelle Stützen der Partei abwanderten oder ihre Unterstützung verloren. Besonders deutlich wurde dies an den Ergebnissen in Schlüsselstaaten: Im konservativen Bundesstaat South Carolina unterlag Darline Graham, die von Trump unterstützt wurde, gegen einen demokratischen Gegenkandidaten. Auch im Bundesstaat Texas verlor der Wunschkandidat von Präsident Trump, Ken Paxton, seine Wiederwahl gegen einen Demokraten.

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Insgesamt eroberten die Demokraten mindestens sieben zuvor republikanische Senatssitze und übernahmen damit die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses. Präsident Trump bleibt zwar im Amt, doch seine politische Handlungsfähigkeit ist durch diese Niederlage erheblich geschwächt. Im Weißen Haus sucht man nun intensiv nach den Ursachen für den bitteren Wahlabend, und die Suche nach einem Sündenbock rückt in den Vordergrund. Innerhalb des West Wing sind die Spannungen zwischen den ranghohen Mitarbeitern deutlich gestiegen.

Kriegsminister Hegseth als potenzielles Ziel

Das besondere Interesse von Präsident Trump scheint sich nun auf Kriegsminister Pete Hegseth zu richten, der für die Vertretung des militärischen Engagements verantwortlich war. Ein Vertrauter des Weißen Hauses berichtete der Zeitung New York Post, dass unter den hohen Mitarbeitern des Weißen Hauses die Messer gegen ihn definitiv geschärft seien. Hegseth befindet sich somit in einer prekären Position, auch wenn sein möglicher Rauswurf bisher noch nicht offiziell beschlossen wurde. Ein weiterer Insider betonte drastisch, dass jemand die Verantwortung für die Niederlage übernehmen müsse und dass die Erwähnung von Krieg in der Amtsbezeichnung die Wahrscheinlichkeit erhöhte, ins Fadenkreuz zu geraten.

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Trotz der wachsenden Kritik innerhalb der eigenen Reihen beteuerte Präsident Trump öffentlich, dass Hegseth sehr gute Arbeit leiste und eine Entlassung derzeit nicht geplant sei. Der Präsident unterstrich dies, nachdem er zuvor bereits andere Kabinettsmitglieder wie die damalige Justizministerin Pam Bondi und die Heimatschutzministerin Kristi Noem gelobt hatte, kurz bevor er sie entließ. Diese Parallele sorgt für Unsicherheit in den Reihen des Kabinetts. Hegseth selbst zeigt sich derzeit unerschütterlich und plant nicht, zurückzutreten. Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte, man werde die Agenda des Präsidenten im Kriegsministerium trotz Drohungen der Demokraten weiter vorantreiben.

Neue Mehrheit der Demokraten und politische Folgen

Die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat eröffnet nun neue politische Möglichkeiten für die Opposition. Robert Garcia, der ranghöchste Demokrat im Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses, formulierte eine scharfe Warnung an den Kriegsminister, die auf die möglichen Konsequenzen hinweist. Die Demokraten können nun mit ihrer neuen Mehrheit ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth anstoßen. Sollte dies geschehen, würde ein öffentliches Verfahren im Senat drohen, das die politische Zukunft des Ministers weiter gefährden könnte.

Es gibt jedoch auch theoretische Optionen für Hegseth, um einer solchen Eskalation zu entgehen. Nach der Wahl von Marsha Blackburn zur Gouverneurin von Tennessee wird deren Senatssitz frei. Mit der Unterstützung von Blackburn könnte Hegseth diesen Sitz übernehmen und somit einer drohenden Amtsenthebung im Repräsentantenhaus entgehen. Bisher gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass er diesen Ausweg nutzen will. Stattdessen bleibt er an seinem Posten und setzt auf die Unterstützung des Präsidenten, während die politische Landschaft im Weißen Haus weiter unter Druck steht.