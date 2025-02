Trump erhält Millionen-Schlichtung von Twitter

Donald Trump hat Millionen an Entschädigung von Twitter erhalten, nachdem er nach dem Sturm auf das Kapitol 2021 von der Plattform gesperrt wurde. Der Verzicht auf den Berufungsantrag von Trumps Anwaltskanzlei an die Plattform wurde nach Berichten des Wall Street Journal bestätigt.

Das Wall Street Journal berichtete über die Zahlung an Donald Trump , unter Berufung auf gut informierte Quellen. Gerichtsdokumente dazu wurden zunächst nicht veröffentlicht. Ende Januar hatte bereits der Facebook-Konzern Meta 25 Millionen Dollar an Trump gezahlt, um eine ähnliche Klage aus der Welt zu schaffen. Die Online-Plattformen hatten Trump nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 ausgesperrt.Trump zog deswegen vor Gericht.

Twitter setzte sich in erster Instanz durch. Zuletzt lief ein Berufungsverfahren - und in einer Anhörung im Herbst 2023 trafen die Argumente der Trump-Seite auch dort auf Skepsis der Richter. Anfang dieser Woche wurde der Berufungsantrag aber zurückgezogen, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Trumps Anhänger unterbrachen im Januar 2021 eine Sitzung des US-Parlaments, bei der der Wahlsieg von Joe Biden und Trumps Niederlage bei der Präsidentenwahl besiegelt werden sollte. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einem Auftritt mit abermaligen falschen Behauptungen aufgestachelt, dass ihm die Wahl durch massiven Wahlbetrug gestohlen worden sei. Während der Attacke sah er zunächst davon ab, die Angreifer zum Rückzug aus dem Kapitol aufzurufen.Musk schaltete Trump bei Twitter wieder frei. Die Online-Plattformen begründeten die Sperre mit der Gefahr von Gewaltaufrufen. Meta sperrte Trump zunächst für zwei Jahre, Twitter betonte dagegen unter Verweis auf die eigenen Regeln, seine Rückkehr auf die Plattform sei nicht möglich. Aber als Musk im Herbst 2022 Twitter für rund 44 Milliarden Dollar kaufte, schaltete er Trumps Account wieder frei. Meta hob die Sperre nach zwei Jahren im Januar 2023 wieder auf. Musk steckte im vergangenen Jahr mehr als 250 Millionen Dollar in Trumps Wahlkampf und wurde zu einem seiner engsten Vertrauten. Trump gab ihm den Auftrag, die Regierungsausgaben zu kürzen





