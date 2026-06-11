Trump-Faktor bei Fußball-WM: Trump will WM als Triumph verkaufen

Donald Trump (79) genießt die Rolle des Gastgeber des "größten Sportereignisses der Welt" und hofft, die WM als Triumph zu verkaufen. Die USA organisieren 78 der insgesamt 104 Spiele, während der Irankrieg und andere Probleme die Schlagzeilen dominieren.

Wie groß wird der " Trump-Faktor " bei der heute startenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada? Donald Trump (79) gefällt sich sichtlich in der Rolle als Gastgeber des "größten Sport ereignisses der Welt", wie der US-Präsident sagt.

Die USA richten 78 der insgesamt 104 Spiele aus – in Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle. Mehr als fünf Millionen Fans werden erwartet. Doch an Kontroversen mangelt es nicht: Der Irankrieg läuft während der WM weiter! Dramen an der Grenze, Wucherpreise und Verkehrsprobleme generieren Schlagzeilen.

Aber was ist eigentlich Trumps Plan für das Fußball-Weltfest? Sicherlich: Er will die WM als Triumph verkaufen – als globales Mega-Event unter seiner Präsidentschaft (auch wenn "Soccer" kaum zu seinen Lieblingssportarten zählen dürfte). US-Präsident Donald Trump legt eine Medaille an, nachdem er beim WM-Auslosungsevent im Kennedy Center in Washington von FIFA-Präsident Gianni Infantino den FIFA-Friedenspreis erhalten hat





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