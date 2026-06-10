Trump-Familie verdiente Milliarden mit Kryptoprojekten trotz massiver Verluste für Anleger

Eine Reuters-Recherche enthüllt, wie die Familie des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump mindestens 2,3 Milliarden Dollar durch Kryptogeschäfte erzielte, während hunderttausende Anleger ähnliche Summen verloren. Die Trumps nutzten ihren Namen und Einfluss, um Projekte wie World Liberty Financial und den Token "$TRUMP" zu vermarkten, wobei sie primär aus Token-Verkäufen profitierten und kaum Kursrisiken trugen. Ethikexperten sprechen von einem beispiellosen Interessenkonflikt.

Die Familie des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soll während und nach seiner politischen Karriere erheblich von Kryptowährungsprojekten profitiert haben. Diese Projekte nutzten häufig den prominenten Namen der Familie, um Investoren anzulocken, während die Trumps selbst nur geringe finanzielle Risiken trugen.

Ein zentrales Projekt war die Plattform World Liberty Financial, die intensiv beworben wurde und durch den Verkauf von Governance-Token etwa 1,4 Milliarden Dollar generierte. Governance-Token gewähren Inhabern Mitbestimmungsrechte bei zukünftigen Entscheidungen. Die Familie verdiente jedoch primär durch den Verkauf dieser Token und nicht durch steigende Token-Preise. Ähnlich verhielt es sich bei dem Token "$TRUMP", der der Familie rund 616 Millionen Dollar einbrachte, während spätere Käufer Verluste von über 700 Millionen Dollar hinnehmen mussten.

Auch an dem Unternehmen American Bitcoin war die Familie beteiligt; während externe Anleger dort mehr als 200 Millionen Dollar verloren, hielt Eric Trump einen neunprozentigen Anteil im Wert von über 70 Millionen Dollar. Diese Geschäftspraktiken wurden von Ethikexperten als beispielloser Interessenkonflikt kritisiert. Das Weiße Haus wies die Vorwürfe zurück, ohne konkret auf die Reuters-Recherchen einzugehen. Die Enthüllungen basieren auf tausenden Seiten an Unternehmensdaten, Transaktionsrecords, Branchenberichten und Interviews, die von Fachleuten für Rechnungswesen und Kryptowährungen validiert wurden





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