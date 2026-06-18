Zu seinem 80. Geburtstag ließ US-Präsident Donald Trump mit einem großen Event auf dem South Lawn aufwartend, um unermüdliche Energie zu demonstrieren. Trotz des vollen Terminkalenders und einer demonstrativen Aktivität mehren sich die Hinweise und Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, die das Weiße Haus mit verschiedenen Erklärungen abzufedern versucht.

US-Präsident Donald Trump Ließ es zu seinem 80. Geburtstag mit einem großen Event auf dem South Lawn krachen, bei dem eigens ein riesiger Mixed-Marts-Kampfkäfig aufgebaut wurde.

Dieses Spektakel sollte das Bild eines unermüdlichen und energetischen Staatschefs vermitteln, während er gleichzeitig in sein neuntes Lebensjahrzehnt eintritt. Trotz dieser demonstrativen Aktivität und eines dicht gedrängten Terminkalenders, der ihn noch in derselben Nacht zu einem diplomatischen Gipfel nach Frankreich führte, wächst die öffentliche und mediale Kritik an seiner Fitness und seines Alter. Trump ist bekannt dafür, jede Situation nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, doch dem anhaltenden Blick auf sein Alter und seine Gesundheit kann er sich nicht entziehen.

Die Spekulationen über Trumps Gesundheitszustand werden immer wieder durch öffentliche Auftritte angeheizt. So wurde er beispielsweise während eines Basketballspiels der New York Knicks im Madison Square Garden dabei beobachtet, wie er kurz einzunicken schien. Dies löste derart starke Reaktionen aus, dass James Dolan, Eigentümer des Teams und Trump-Unterstützer, öffentlich versichern musste, der Präsident sei "durch und durch wach" gewesen. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 4.

Juni im Oval Office, als Trump während einer einstündigen Rede, gehalten von EPA-Chef Lee Zeldin über Kohle, für einige Sekunden die Augen schloss und sich zur Seite lehnte. Zuvor hatte es eine nahezu einwöchige Lücke in seinem öffentlichen Terminkalender gegeben, die unmittelbar nach einer medizinischen Untersuchung im Walter Reed National Military Medical Center begann.

Sein Leibarzt, Dr. Sean P. Barbabella, veröffentlichte danach eine Zusammenfassung, in der der 79-Jährige als "nach wie vor bei bester Gesundheit" mit "starker Herz-, Lungen- und neurologischer Funktion" sowie "guter körperlicher Leistungsfähigkeit" beschrieben wurde. Dennoch machen sich Mitarbeiter des Weißen Hauses immer wieder Gedanken darüber, wie sie solche Beobachtungen erklären können. Anonymous hochrangige Beamte erklärtenthese Woche, dass Trump, wenn er im Oval Office zusammengesunken oder nach vorne gebeugt wirke, dies lediglich tue, um den Rednern besser zuhören zu können.

Bei dem Vorfall mit Zeldin sei er jedoch von ihm weggerückt und habe die Augen geschlossen. Auch die häufigen Bandagen an seiner Hand führen sie auf die vielen Handschläge zurück, die er gerne austeilt. Einnicken bei öffentlichen Veranstaltungen wird geleugnet: Er schaue lediglich nach unten oder höre aktiv zu, während er die Augen geschlossen halte.

Zudem wird vermutet, dass er oft Opfer von ungünstigen Kamerawinkeln oder selektiver Berichterstattung werde. Trotz dieser offiziellen Erklärungen bleibt die öffentliche Wahrnehmung Argusaugen offen, zumal Trump der älteste Präsident in der Geschichte der USA ist und die Debatte über sein Alter und seine Belastbarkeit mit jedem Jahr intensiver wird





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