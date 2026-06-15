Ein ungewöhnliches Ereignis fand auf dem Rasen des Weißen Hauses statt: ein Kampfsport-Event der größten Fernsehkulisse, die je auf dem South Lawn errichtet wurde. Der Präsident selbst war anwesend, um die Kämpfer zu begrüßen und zu feiern.

Auf dem Rasen des Weißen Haus es fand ein ungewöhnliches Ereignis statt: ein Kampfsport -Event der größten Fernsehkulisse, die je auf dem South Lawn errichtet wurde. Keine Feierlichkeiten zum 80.

Geburtstag des Präsidenten, sondern eine Veranstaltung der Kampfsport-Organisation UFC, bei der sieben Martial-Arts-Kämpfe in unterschiedlichen Gewichtsklassen ausgetragen wurden. Der Präsident selbst war anwesend, um die Kämpfer zu begrüßen und zu feiern. Der Abend war geprägt von patriotischen Momenten und Trump-treuen Fans, die sich auf der Constitution Avenue sammelten. Die Veranstaltung war auch ein wichtiger Geschäftstermin, bei dem der Präsident und seine Verbündeten Deals abschlossen und sich für ihre Interessen einsetzten.

Die Kämpfe selbst lieferten schnell Bilder und fesselten die Zuschauer. Der Abend war jedoch auch von Kontroversen geprägt, insbesondere als ein Kämpfer eine widerliche Verschwörungsbeleidigung gegen Michelle Obama ausstieß. Der Präsident blieb schweigend, was als Aufforderung zum weiteren Hass interpretiert wurde





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