Geheime Bankakten zeigen, dass Trump-Unternehmen mit russischen Geldwäschenetzwerken verknüpfte Transaktionen in Höhe von über drei Millionen Dollar verarbeiteten. Deutsche Bank bestätigt Dokumente.

Geheime Bankakten werfen ein neues Licht auf die finanziellen Verbindungen von US-Präsident Donald Trump zu Russland und Aserbaidschan. Zwei Unternehmen der Trump-Organisation tauchen in Verdachtsmeldungen auf, die Transaktionen im Wert von mehr als drei Millionen Dollar betreffen. Die Deutsche Bank hatte diese Vorgänge dokumentiert, darunter Zahlungen an Firmen mit Verbindungen zu russischen Geldwäsche netzwerken. Diese neuen Erkenntnisse stehen im krassen Widerspruch zu früheren Aussagen des Präsidenten, die jegliche finanzielle Beziehung zu Russland dementierten.

Trump bestreitet Verbindungen zu russischem Finanzsystem

Donald Trump bestritt im Januar 2017 mit den Worten Keine Geschäfte, keine Kredite, gar nichts! explizit jegliche finanzielle Verpflichtungen gegenüber Russland. Später versicherte er ebenfalls öffentlich: Ich habe keine Einnahmen aus Russland. Diese klaren Aussagen stehen nun im Kontrast zu den Informationen aus den Bankakten. Die Dokumente belegen, dass die Deutschen Bank auffällige Finanzströme registrierte, die mit Unternehmen in Zusammenhang standen, die als Teil russischer Geldwäschesysteme identifiziert wurden. Die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Position von Trump und den internen Bankaufzeichnungen ist signifikant und führt zu neuen Fragen bezüglich der Transparenz der Geschäfte der Trump-Organisation.

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Detaillierte Transaktionen und Baku-Projekt

Eine der prominentesten Spuren führt in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku, wo ein Luxushotel mit dem Namen von Donald Trump entstehen sollte. Für dieses Projekt nutzte sein Konzern zwei spezifische Firmen. Ein konkretes Beispiel für die finanziellen Ströme ist die Zahlung an die Firma THC Baku Services LLC. Im April 2015 erhielt diese Gesellschaft insgesamt 141.261,82 Dollar von der britischen Briefkastenfirma Faberlex. Faberlex wird laut Berichten des Magazins Financial Mail mit einem milliardenschweren Geldwäschenetzwerk in Verbindung gebracht. Diese spezifische Transaktion ist exakt beziffert und in den Akten der Deutschen Bank dokumentiert worden, was die Präzision der aufgezeichneten Finanzdaten unterstreicht.

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Weitere Verdachtsmeldungen und Bankverlauf

Neben der Transaktion nach Baku wurden weitere ungewöhnliche Aktivitäten in den Akten der Deutschen Bank vermerkt. Im Jahr 2018 wurde eine weitere Transaktion zwischen der Trump-Firma THC Baku Services LLC und einem Unternehmen, das mit einem russischen Geldwäschenetzwerk in Verbindung gebracht wird, in einer Verdachtsmeldung erfasst. Die Herkunft des Geldes für diese Vorgänge bleibt in den vorliegenden Informationen unklar. Die Deutsche Bank bestätigte gegenüber Journalisten, dass sie diese auffälligen Zahlungen bereits lange Zeit vor der Präsidentschaft dokumentiert hatte. Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass die betroffenen Trump-Firmen selbst keine direkten Kunden der Bank waren, sondern die Transaktionen im Rahmen anderer Geschäftsbeziehungen abgewickelt wurden.

Reaktion der betroffenen Parteien und rechtliche Einordnung

Ob Donald Trump von diesen Zahlungen wusste oder ob diese Geschäfte illegal waren, ist bisher ungeklärt. Anfragen der Presse an Donald Trump und seine Unternehmensgruppe blieben ohne Antwort. Die Deutsche Bank verweist in ihrer Kommunikation auf gesetzliche Verschwiegenheitspflichten, die sie bei der Weitergabe von Details zu Verdachtsmeldungen binden. Das Kreditunternehmen betonte zudem, dass es seine Kontrollen gegen Finanzkriminalität in den vergangenen zehn Jahren erheblich verbessert habe. Die Frage, wer für die Kenntnis dieser Transaktionen verantwortlich ist und ob daraus persönliche Vorteile für den Präsidenten resultierten, bleibt daher vorerst offen und kann nur auf Basis der vorliegenden Bankdokumente nicht eindeutig beantwortet werden.