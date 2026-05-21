Trump-Fonds: Skandal um Entschädigungsfonds für Unterstützer und Randalierer

Der Skandal um einen Entschädigungsfonds in Höhe von fast 1,8 Milliarden Dollar für angebliche Justizopfer in den USA weitet sich aus. Kritiker sehen darin einen unglaublichen Insider-Deal, eine „Kasse für Verbündete des Präsidenten“ aus Steuergeldern. Der Fonds soll sich offiziell an politisch verfolgte Opfer des US-Justizapparats richten.

Der Skandal um einen Entschädigungsfonds in Höhe von fast 1,8 Milliarden Dollar für angebliche Justizopfer in den USA weitet sich aus. Der Topf soll sich offiziell an politisch verfolgte Opfer des US-Justizapparats richten, doch Kritiker sehen darin einen unglaublichen Insider-Deal, eine „Kasse für Verbündete des Präsidenten“ aus Steuergeldern.

Der Fonds mit dem Namen „Anti-Weaponization Fund“ wurde zwischen dem Justizministerium und der Steuerbehörde IRS, beiden Teil Trumps eigener Regierung, vereinbart. Trump verteidigt die Skandal-Vereinbarung und behauptet, unter seinem Vorgänger Joe Biden (83) seien er, seine Berater und viele seiner Anhänger Opfer politisch motivierter Anklagen worden. BILD zeigt, wer jetzt profitieren könnte. Ex-Kommunikationsberater Michael Caputo verlangt 2,7 Millionen Dollar Entschädigung für frühere Untersuchungen möglicher Russland-Kontakte.

Der wegen Missachtung des Kongresses verknackte Ex-Stratege von Trump, Steve Bannon (72), könnte Geld erhalten, ebenso Verschwörungsfinsterling Roger Stone und Ex-General Mike Flynn (67), der wegen Meineids während der Russland-Ermittlungen belangt wurde. Jacob Chansley (37) wurde bei der Gewaltorgie als „QAnon-Schamane“ berühmt, als er mit Gesichtsbemalung und Hörner-Kostüm durchs Kapitol randalierte. Möglich, dass auch er Ansprüche geltend macht. Geld könnten auch Mitglieder der involvierten rechtsextremen Milizen „Proud Boys“ und „Oath Keepers“ erhalten.

Sie wurden vor allem durch Gewalt bei politischen Auseinandersetzungen und ihre Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol bekannt. Wer entscheidet über die Auszahlungen? Trumps Justizminister Todd Blanche (51), der den Deal mit der IRS aushandelte, soll eine fünfköpfige Kommission ernennen. Wer was erhält, soll aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre geheim bleiben





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