Trump fordert endgültiges Iran‑Abkommen, Israel intensiviert Militäraktionen

Donald Trump will ein verbindliches Abkommen mit dem Iran schließen, während Benjamin Netanjahu die israelischen Truppen an der libanesischen Grenze vorstößt und die deutsche Regierung die humanitären Folgen im Gazastreifen kritisiert.

US-Präsident Donald Trump hat in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social angekündigt, dass er in Kürze eine endgültige Entscheidung zu einem möglichen Abkommen mit dem Iran fällen wolle.

In seiner Mitteilung forderte er den Iran auf, verbindlich zu versprechen, niemals eine Atombombe zu entwickeln. Weiterhin forderte er, dass das iranische Uran unter gemeinsamer Aufsicht von den USA, dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde aufgespürt und zerstört werden solle. Ein besonders wichtiger Punkt sei die sofortige Öffnung der Straße von Hormus ohne jegliche Gebühren, während sämtliche dortigen Wasserminen entfernt werden müssten. Trump betonte ausdrücklich, dass nach seiner Vorstellung kein Geld mehr in den Konflikt fließen werde.

Gleichzeitig hat Premierminister Benjamin Netanjahu erklärt, dass israelische Truppen den Litani-Fluss im Libanon überquert haben und weiter vorrücken. Dies teilte er während eines Besuchs bei der Division 36 an der israelischen Nordgrenze mit. Netanjahu berichtete weiter, dass die israelischen Streitkräfte im Rahmen des Kampfes gegen die Hisbollah-Miliz in Beirut und im Bekaa‑Tal aktiv seien. Diese Aussagen kommen zu einer Zeit, in der der iranische Parlamentspräsident trotz positiver Anzeichen für eine Verhandlungslösung mit den USA skeptisch bleibt.

Er betonte, dass weder Garantien noch Worte Vertrauen schaffen würden, sondern nur konkrete Taten. Der wahre Gewinner eines Abkommens sei demnach derjenige, der am Tag nach der Unterzeichnung besser auf einen möglichen Krieg vorbereitet sei, ergänzte er. Der Chefunterhändler des Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, äußerte auf der Plattform X, dass Teheran nicht auf Worte, sondern auf Taten setze und erst handeln werde, wenn die Gegenseite dies tue.

Ghalibaf verwies zudem darauf, dass der Iran seine Zugeständnisse nicht durch Gespräche, sondern durch Raketen erlange. Diese Kommentare folgen auf Berichte, die am Donnerstag besagten, dass die USA und der Iran eine Verlängerung des Waffenstillstands und die Aufhebung von Beschränkungen für die Schifffahrt in der Straße von Hormus vereinbart hätten. Trump müsse jedoch noch seine Zustimmung geben, so die Meldungen. Iranische Staatsmedien bestätigten, dass eine endgültige Einigung noch ausstehe.

Die deutsche Bundesregierung zeigte Besorgnis über Netanjahus Ankündigung, dass die israelische Armee weitere Teile des Gazastreifens unter ihre Kontrolle bringen wolle. Das Auswärtige Amt warnte, dass dies die humanitäre Versorgung der palästinensischen Bevölkerung erschweren und dem 20‑Punkte‑Plan für den Gazastreifen entgegenstehe, der einen teilweisen Rückzug der israelischen Streitkräfte vorsieht. In Washington erklärten US‑Vizepräsident JD Vance und Finanzminister Scott Bessent, dass die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zwar Fortschritte machen, aber noch nicht abgeschlossen seien.

Vance betonte, man stehe kurz vor einem Abkommen, sei aber noch nicht am Ziel, und nannte noch offene Fragen zu den iranischen Beständen an angereichertem Uran und zur Anreicherung selbst. Bessent wies wiederholt darauf hin, dass er keine Bestätigung für eine vorläufige Vereinbarung erhalten habe und dass es ein Fehler sei, dem Präsidenten vorzurücken.

Er erklärte, dass die endgültige Entscheidung allein beim Präsidenten liege und dass Trump klar gemacht habe, dass kein Deal zustande komme, solange der Iran nicht die Straße von Hormus wieder öffne, sein hochangereichertes Uran aufgebe und ein dauerhaftes Verbot eines Atomwaffenprogramms zusichere. Parallel dazu hat das US‑Finanzministerium neue Sanktionen gegen den Ölhandel des Iran verhängt. Acht Schiffe, die iranisches Rohöl und Erdölprodukte transportieren, wurden mit Strafmaßnahmen belegt, und über fünfzehn weitere Unternehmen, darunter Firmen aus Hongkong und Dubai, wurden sanktioniert.

Ziel sei es, der iranischen Regierung zu verhindern, dass Öl­einnahmen zur Wiederaufbau ihrer Streitkräfte und militärischen Fähigkeiten genutzt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten aktuell von einer Mischung aus diplomatischen Initiativen, militärischen Aktionen und wirtschaftlichen Druckmitteln geprägt ist. Während die USA und der Iran über ein mögliches Rahmenabkommen verhandeln, intensivieren Israel und der Libanon ihre militärischen Aktivitäten an den jeweiligen Fronten.

Gleichzeitig erhöhen die USA den wirtschaftlichen Druck auf Teheran durch erweiterte Sanktionen im Öl‑Sektor. Die kommenden Wochen werden entscheidend dafür sein, ob ein nachhaltiger Frieden erreicht werden kann oder ob sich die Spannungen weiter verschärfen





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